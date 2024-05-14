Meu pai ? uma figura!

Envie as caracter?sticas de seu pai e veja a caricatura que vamos criar pra ele

Desenhos: Wagner Hansen

Engra?ado ou s?rio, careta ou moderninho, atl?tico ou barrigudo, atuante ou indiferente ... Voc? saberia definir a personalidade do seu paiz?o? O Portalabriu espa?o para a criatividade de todos e o resultado voc? pode conferir aqui.

Para participar, basta voc? enviar um e-mail

descrevendo todas as caracter?sticas do seu paiz?o.







Papai Nilinho

O cara que n?s mais amamos na vida ? o nosso pai. Ele ? um cara muito legal, sabe nos ouvir e nos d? for?a em tudo. N?o mede esfor?o para nos fazer felizes e ? todo voltado para a fam?lia. Pai por tudo o que voc? ? e pelo seu carinho, amor e dedica??o por n?s vai essa homenagem. Ah! falta descrever voc?: moreno claro, cabelos que j? est?o clareando ( n?o adianta a mam?e pedir para pintar...), testa franzida (s? para fingir que ? bravo), magro (no ponto!) e super, super calminho, esse ? um pouco do nosso NILINHO.

Com todo amor e carinho,

receba um grande beijo dos

seus filhos: Danilo, Danielle e Delano







Papai Sidnei

Meu pai est? sempre alegre. Pela manh? fica em casa, ? tarde vai para o trabalho. Tem 30 anos ? guia de turismo, mostra aos turista as maravilhas da cidade onde moramos (Foz do Igua?u-PR). Ele tem um pouco de cabelo castanho m?dio (est? ficando calvo na frente da cabe?a). Parece um pouco com aquele taxista da s?rie A grande fam?lia da rede globo. ? magro, olhos castanhos, moreno claro e meio alto.

Um beij?o da filha Andressa











Meu pai ? assim

Sou de Santa Catarina

Chato, implicante, super protetor, carrancudo, legal, impaciente, preocupado, general, cabelos grisalhos, barrigudo de cerveja, fumante, super trabalhador, quer ser mais que os outros, mas mesmo assim eu gosto dele!Meu pai ? baixinho, carequinha, s? tem uns fiozinhos em cima e cabelos grizalhos nos lados e atr?s, tem uma nariz grande, sempre anda de cal?a social e camisa social com tr?s bot?es sempre abertos, sapatos baixinhos, este ? meu pai, ele ? uma figura, ? muito engra?ado, s? fala besteira.

Um abra?o a equipe

Marcos - SC





















Esse ? o meu pai

Meu pai ? um homem forte, alto, moreno, careca em cima, cabelo s? dos lados e atr?s, forte, com uma sali?ncia (barriga), tem cara de bravo, 50 anos, usa geralmente camisa de malha, bermuda e chinelo, meu pai ? motorista de caminh?o.

Abra?os

Gl?ria







Meu pai

Alto, magro, usa ?culos, barba e bigodes bem rentes ? pele e bem cuidados. ? do estilo esporte fino, superinteressante e agrad?vel, muitas vezes c?mico e adora contar piadas imitando Nerson do Zorra Total e seus amigos de trabalho.A pessoa com que se parece mais ? o Ivan Lins. Quarent?o, mas s? d? para perceber pela barba um pouco grisalha, seus cabelos s?o castanhos. Superpaiz?o gostando de participar ativamente de nossas vidas e n?o perde a mania de brincar de boxe com a gente enrolando as m?os numa toalha fazendo pose de Maguila, o pior que ? um grande imitador e fala como ele...rsSomos privilegiadas por ter um pai assim. Muitas vezes ele se faz de rocha para parecer seguro, mas ? um ser maravilhoso que aprendemos a amar, respeitar e admirar. No dia dos pais n?o podemos lhe dar o que merece, somente nosso carinho e nosso amor.

Nathalia & Gabriela







A cara do pai

Meu pai ? bem moreno, 1,85m, 85 kg, cabelos pretos, meio grisalhos, encaracolados e com "entradas", nariz meio grosso, 57 anos. L?bios bem delineados e um pouco barrigudo. Se veste esportivamente, com t?nis, cal?a jeans e camisa para fora da cal?a. Jornalista, ele adora ler e escrever.

Ernesto

















Papai divertido

Nosso pai ? muito divertido, conta muitas piadas, ? bonito e carinhoso, moreno, magro, por?m forte, cabelos curtinhos e pretos, ele ? muito elegante. Trabalha longe a semana toda, mas quando chega tira todo o atraso, brincando e passeando com a gente, ? ciumento e fica bravo quando aprontamos. Participa de nossas bagun?as e ? chegado em uma cervejinha, churrasco e pagode. Adora dar uma de pedreiro e acha que sabe tudo. Joga peteca e solta pipa com a gente. Adoramos nosso pai e s? n?o gostamos porque ele fica l? em Belo Horizonte a semana inteira. Pai a gente te ama!!!

B?rbara e Gabriela







Criatividade funcionando

Meu pai ? uma mistura de s?rio com engra?ado....? alto, com uma barriguinha da idade...rs....grisalho, com poucos cabelos...mas, uma careca charmosa. Olhos verdes....pele clara ....tra?os meio italianos...? atuante.....inteligente....e tem presen?a...chama aten??o...usa ?culos,....e uma bengala...usa roupas , digamos....esporte fino ! Meu pai ? um cara legal, extremamente nervoso e irritado ....mas, quando tudo est? de acordo pra ele, ele ? brincalh?o, alegre divertido. ? uma pessoa de presen?a. E eu s? tenho que agradec?-lo pelo que ele me faz, e me desculpar por tudo que eu fa?o. Mas, eu amo muito meu pai.