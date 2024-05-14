Dicas de presentes para cada signo
Ou, n?o deu tempo de comprar nenhuma lembrancinha... voc? achou que seu pai ia ficar um fera e ele disse que n?o h? nada melhor que o seu abra?o? N?o se assuste... seu pai n?o est? ficando maluco em nenhuma destas situa?es. Muitas das atitudes tomadas por ele podem ser fortemente influenciadas pelo signo a que ele pertence.
Portanto, antes de dar um fora e comprar o cd o Jo?o Gilberto, quando o "velho" est? sonhando com o novo som dos "Detonautas" ou gastar um dinheir?o para comprar o presente mais ex?tico, quando o que seu pai mais quer ? um grande abra?o, confira o perfil do pai de cada signo, feito pelo astr?logo Max Klim, e saiba o que mais agrada o paiz?o neste Dia dos Pais.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!