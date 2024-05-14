|
Voc? sabe qual o perfil de seu pai?
Pai é tudo igual, só muda o endereço. Essa frase é certeira quando se trata da maneira dele criar o filho. As mesmas preocupações, as mesmas broncas e aquele blá-blá-blá que já sabemos de trás para frente. Mas, mesmo assim, há espaço para ele ser diferente em alguma coisa: no estilo. Então, que tal descobrir...
1. Qual música é a cara do seu pai?
Emoções (Roberto Carlos)
Partido Alto (Chico Buarque)
Qualquer uma do Prodigy
Aquela, trilha de filme de surf
Pai (Fábio Jr.)
Qualquer sambinha
2. O que seu pai faz durante as férias?
Férias, do que se trata?
Rafting e rapel
Freqüenta sebos
Vai pescar em Saquarema
Não perde uma rave em Vargem Grande
Faz o que o filho manda
3. Qual o filme preferido do seu pai?
Qualquer um do Charles Bronson
Qualquer um do Godard
Qualquer um, de qualquer mostra, em qualquer centro cultural
Endless Summer
Desde que seja comédia...
O que o filho pega na locadora
4. Qual o drink favorito do seu pai?
É proibido entrar bebidas alcóolicas em casa
Não serve nenhum energético?
Vinho, por favor!
Absinto
Cervejinha gelada!
Refrigerante, para acompanhar o filho
5. O que o seu pai faz que você odeia?
Censura qualquer namorado (a) que você arranja
Te inscreve para uma maratona
Põe o som na altura no domingo pela manhã
Compra a obra completa do Focault para você ler
Te enche de beijos na frente dos amigos e diz: "Não é a cara do pai?"
Insiste em percorrer brechós para conseguir umas roupas transadas
6. No Maracanã, o seu pai...
... acompanha a partida pelo radinho de pilha
... xinga tudo e todos
... faz comentários sobre a pouca capacidade física dos jogadores
... insiste em relacionar o futebol à nova Sociologia Francesa
... vai com a camisa do time "customizada" por ele
... se pinta, igual ao filho, para torcer para o clube
7. No seu casamento, o seu pai vai...
... chegar atrasado porque estava fazendo vôo livre
... chorar até não poder mais
... programar um churrasco após a cerimônia
... chamar um DJ para tocar na igreja
... declamar um poema de Fernando Pessoa sobre vida conjugal
... reclamar que "já não se fazem mais cerimônias como antigamente"
8. Se seu pai fosse uma personalidade, quem ele seria?
Roberto Carlos
Alexandre Hercovith
Almir Klink
Zeca Pagodinho
José Saramago
Tony Ramos
9. Qual é o símbolo sexual de seu pai?
Dona Patroa
Valéria Valenssa
Anna Kournikova
Marília Gabriela
Maria Paula
Regina Duarte
10. Qual frase define melhor seu pai?
Isso é hora de chegar em casa?
Mente sã, corpo são
Corpo são, mente sã
Eu amo meu filhão!
Não me espere para o café-da-manhã
"Deixa a vida me levar..."