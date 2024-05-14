



Voc? sabe qual o perfil de seu pai? Pai é tudo igual, só muda o endereço. Essa frase é certeira quando se trata da maneira dele criar o filho. As mesmas preocupações, as mesmas broncas e aquele blá-blá-blá que já sabemos de trás para frente. Mas, mesmo assim, há espaço para ele ser diferente em alguma coisa: no estilo. Então, que tal descobrir...





1. Qual música é a cara do seu pai?

Emoções (Roberto Carlos)

Partido Alto (Chico Buarque)

Qualquer uma do Prodigy

Aquela, trilha de filme de surf

Pai (Fábio Jr.)

Qualquer sambinha



2. O que seu pai faz durante as férias?

Férias, do que se trata?

Rafting e rapel

Freqüenta sebos

Vai pescar em Saquarema

Não perde uma rave em Vargem Grande

Faz o que o filho manda

3. Qual o filme preferido do seu pai?

Qualquer um do Charles Bronson

Qualquer um do Godard

Qualquer um, de qualquer mostra, em qualquer centro cultural

Endless Summer

Desde que seja comédia...

O que o filho pega na locadora



4. Qual o drink favorito do seu pai?

É proibido entrar bebidas alcóolicas em casa

Não serve nenhum energético?

Vinho, por favor!

Absinto

Cervejinha gelada!

Refrigerante, para acompanhar o filho



5. O que o seu pai faz que você odeia?

Censura qualquer namorado (a) que você arranja

Te inscreve para uma maratona

Põe o som na altura no domingo pela manhã

Compra a obra completa do Focault para você ler

Te enche de beijos na frente dos amigos e diz: "Não é a cara do pai?"

Insiste em percorrer brechós para conseguir umas roupas transadas

6. No Maracanã, o seu pai...

... acompanha a partida pelo radinho de pilha

... xinga tudo e todos

... faz comentários sobre a pouca capacidade física dos jogadores

... insiste em relacionar o futebol à nova Sociologia Francesa

... vai com a camisa do time "customizada" por ele

... se pinta, igual ao filho, para torcer para o clube

7. No seu casamento, o seu pai vai...

... chegar atrasado porque estava fazendo vôo livre

... chorar até não poder mais

... programar um churrasco após a cerimônia

... chamar um DJ para tocar na igreja

... declamar um poema de Fernando Pessoa sobre vida conjugal

... reclamar que "já não se fazem mais cerimônias como antigamente"

8. Se seu pai fosse uma personalidade, quem ele seria?

Roberto Carlos

Alexandre Hercovith

Almir Klink

Zeca Pagodinho

José Saramago

Tony Ramos

9. Qual é o símbolo sexual de seu pai?

Dona Patroa

Valéria Valenssa

Anna Kournikova

Marília Gabriela

Maria Paula

Regina Duarte

10. Qual frase define melhor seu pai?

Isso é hora de chegar em casa?

Mente sã, corpo são

Corpo são, mente sã

Eu amo meu filhão!

Não me espere para o café-da-manhã

"Deixa a vida me levar..."



