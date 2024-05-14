Surpresa!

Substitua as lembrancinhas sem gra?a por um presente pra l? de especial...

Vamos l?, pe?a ajuda aos irm?os e ? sua m?e e use a criatividade. Desta vez n?o vale o trio pra l? de sem gra?a: perfume, CD ou camisa p?lo. Tamb?m est?o de fora chinelo, len?o e pijama! Presentes que lembrem o trabalho, ent?o, nem pensar...

? Dia dos Pais e ele merece o que h? de melhor! Afinal quem ? que paga a sua mesada, ingl?s, faculdade? E mesmo que ele n?o seja o respons?vel por isso tudo, n?o custa nada preparar uma big surpresa! Deixe as lembrancinhas convencionais de lado e mobilize a fam?lia inteira... Surpreender o marid?o junto com os filhos ? uma ?tima id?ia de presente para o Dia dos Pais!

Mas se voc? anda meio sem id?ia, desanimado ou com a agenda lotada, n?o tem problema! A ACESSA.com separou algumas sugest?es para voc?. Escolha a que mais combina com o seu pai e boa sorte!

Bilhetinho de amor...

A id?ia ? simples e muito simp?tica. Substitui os cart?es comprados em papelarias de uma forma muito carinhosa. Se quiser incrementar, fa?a um desenho, bole uma colagem com imagens de revistas e pap?is coloridos ou use uma cartolina para fazer um "bilhet?o". Uma declara??o de amor numa carta de v?rios metros, vai fazer de voc? o "f? n?mero 1" do papai. Voc? pode produzir um cart?o personalizado. Tem presente mais especial? Com certeza ele vai adorar!

Papai moderninho...

Mas se voc? est? longe, n?o confia nos Correios e acha que n?o h? nada mais sem gra?a do que um telegrama, envie um cart?o virtual para seu pai! Ele precisa ter um e-mail, claro! Uma mensagem especial, se n?o substitui um abra?o apertado, pelo menos pode matar um pouco a saudade... Clique aqui para mandar um cart?o!

Al?? Temos uma mensagem para o senhor...

Uma tele-mensagem tamb?m ? uma forma diferente de presentear. H? diversas op?es de textos e voc? pode escolher qual combina mais com o seu pai. V?rias empresas fazem esse servi?o e o pre?o sai bem em conta. Se quiser uma sugest?o de onde contratar uma telemensagem v? em nosso sistema de busca e digite "telemensagens". Voc? ter? acesso a algumas empresas que prestam o servi?o em Juiz de Fora. Ou ent?o, Clique aqui!

Nas alturas...

Tudo bem que o seu pai merece, mas se voc? n?o pode contratar a esquadrilha da fuma?a para deixar a mensagem de Parab?ns, pai! no c?u e se um helic?ptero que faz cair no quintal da sua casa v?rias declara?es de amor tamb?m est? fora da sua realidade... Que tal um carro de mensagem? Aqueles que param na porta da sua casa para fazer uma homenagem estrondosa? Dependendo do que foi combinado, eles soltam at? foguetes e tocam a m?sica favorita do seu pai! Nesse caso, voc? tamb?m pode escolher o texto que vai ser lido durante a homenagem, mas lembre-se de que toda vizinhan?a participar? da comemora??o.

Hits do papai

Roberto Carlos, Renato Teixeira, Zeca Pagodinho... N?o importa o ritmo. Se voc? conhece bem o estilo musical do seu pai, fa?a uma sele??o de m?sicas e grave um CD personalizado para ele. A ?ltima faixa pode ser uma mensagem gravada por toda a fam?lia em homenagem a ele! Voc?s n?o contam nada s? para ver a rea??o dele ao ouvir a declara??o...

"Uma faixa amarela"

Se em frente ? sua casa h? um outdoor enorme, ta? uma ?tima id?ia de presente! Verifique os pre?os em ag?ncias de publicidade. A surpresa tamb?m vai ser enorme!

Caf? na cama...

Quer surpreender de uma forma bem simples, mas muito agrad?vel. Acorde bem cedinho e v? p?-ante-p? at? a cozinha. Prepare um super caf?-da-manh?, daqueles de hotel. N?o fa?a barulho e certifique-se de que seu pai n?o vai levantar e estragar toda a surpresa. Combine no dia anterior com a mam?e que ela pode ajudar. Tamb?m ? necess?rio que voc? fa?a umas comprinhas com anteced?ncia. Inclua nessa lista: frutas, sucos, leite, bolos, biscoitos, presuntos, queijos, gel?ias... Inclua tudo de que ele gosta! O p?ozinho, quentinho e fresquinho, voc? compra s? na hora que j? estiver tudo pronto para a surpresa. Uma bandeja apenas n?o ser? suficiente para um caf?-da-manh? especial como este. Use tamb?m uma mesinha ou uma cesta que voc? pode levar at? o quarto. Clique aqui para mais sugest?es