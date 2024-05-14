Presenteie com criatividade Anote as dicas para fugir do tradicional chocolate

ou cair na tentação com formas e cores diferentes

Repórter:Fernanda Leonel

Edição: Ludmila Gusman

Design: Laura Martins Ferreira

Abril/2007



Quem foi que disse que todo mundo segue a velha lógica do "Coelhinho da páscoa que trazes para mim?". Tem gente que já deixou para trás essa história de "um ovo, dois ovos, três ovos assim".

Presente original, criativo, que pode ter a ver, ou não, com o famoso chocolate. As lojas do ramo, em Juiz de Fora, já prepararam as surpresas e garantem que fizeram um ótimo negócio.

Atendentes, gerentes e donos de lojas são seguros ao afirmar que existe o público que adora inovar nessa época do ano. As vendas estão de vento em popa, e a imaginação para criação de produtos também!

Para quem não é lá muito fã do chocolate, opções como essa caneca ao lado, com mensagem de páscoa, podem ser uma boa pedida. O que pouca gente imagina é que a criatividade na hora de presentear no "dia do coelhinho" vai parar, até mesmo, na cozinha ou no banheiro.

As pelúcias continuam em alta. No quesito presentes sem chocolate elas ainda são a opção mais procurada para a Páscoa. E se engana quem pensa que pelúcia é presente só para elas. Tem muito homem ganhando pelúcia. Mesmo que seja para deixar a cesta ou ovo de páscoa mais charmoso.





Uma dica: se você precisa dar um presente especial na Páscoa e quer caprichar, mas ao mesmo tempo não quer investir só no chocolate - isso vale para quem não pode ou para quem está de dieta - mande o coelhinho junto com um bombom ou barra de chocolate.

Para quem quer inovar, mas também não resiste à tentação, há também várias opções em Juiz de Fora. Que tal mandar flores? Acertar em cheio o coração de quem se derrete por elas com aquele gostinho bom? O "miolo" de cada arranjo desse está cheio de surpresas...

Para os apaixonados, dá para entregar o coração...

Solte a imaginação e deixe o que "parece mas não é" falar por você. Que tal combinar o gosto pela música, por exemplo, com um CD de chocolate? Para quem gosta de ler também há livros, que parecem mesmo de verdade, mas estão recheados com trufas.

Você também pode escolher seu presente de Páscoa original pela atenção que ele lhe chamou. Deixe a criatividade rolar. Opções para agradar quem você gosta não vão faltar!