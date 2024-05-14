Encena?es marcam a Paix?o de Cristo Comunidade de Santa Luzia espera receber mais de cinco mil espectadores

Rep?rter: Renata Cristina

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Abril/2007

A cada ano, os ?ltimos momentos da vida Jesus at? a sua Gl?ria s?o revividos com intensidade por atores e fi?is em diversos pa?ses cat?licos. Em Juiz de Fora, as encena?es ganham destaque nas par?quias e ruas das comunidades, que n?o medem esfor?os para retratar a hist?ria.

Com um p?blico m?dio de cinco mil espectadores, o bairro Santa Luzia ? conhecido por abrigar o mais tradicional espet?culo da regi?o. Cerca de 80 pessoas est?o envolvidas voluntariamente nos preparativos dos tr?s dias de dramatiza??o.

O enredo ? representado em tr?s atos. J? na quinta-feira, dia 05, a cerim?nia de lava-p?s e a pris?o de Jesus s?o encenadas nas ruas do bairro. O julgamento, condena??o e morte de Cristo t?m destaque na sexta-feira, dia 06, a partir de 20h. A ressurrei??o ? apresentada no s?bado, no mesmo hor?rio.

H? 20 anos na estrada, o grupo tenta, a cada montagem, melhorar as condi?es da exibi??o. "Temos um grande cuidado na escolha dos personagens e melhoramos muito as quest?es de cenografia e infra-estrutura" , observa Renato Costa, um dos produtores do espet?culo.

No bairro S?o Pedro , o teatro ganha nova roupagem e transforma-se em um musical. Pela primeira vez, os fi?is poder?o assistir ? Paix?o de Cristo contada atrav?s de sons e coreografias, em Juiz de Fora.

A mixagem foi realizada pelo grupo cat?lico Kri? e as can?es ser?o interpretadas ao vivo por diversos cantores convidados. "Em 11 anos fizemos teatro de rua. Este ano, nos sentimos ? vontade para inovar. Esperamos que o p?blico goste" , diz uma das diretoras do musical B?rbara Sim?es Daibert.

Em outro formato, a Igreja da Gl?ria realiza a Via Sacra, mesclando a participa??o de fi?is e atores. Al?m do programado nos ensaios, a equipe contar? com a intera??o do p?blico, convidando algumas pessoas da comunidade para a encena??o.

O objetivo ? dramatizar os 15 momentos mais marcantes do final da vida de Cristo, al?m da ressurrei??o. "O padre juntamente com a equipe lit?rgica ir? ler as esta?es e promover a medita??o. O grupo Redentorarte ficar? respons?vel pela dramatiza??o" , explica o respons?vel pelo grupo Nelson Heleno.

Grupo Semana Santa (GSS) ? Bairro Santa Luzia

Datas: 05/04, ?s 22h, 06/04, ?s 20h e 07/04, ?s 20h Local: in?cio na Rua Almiro Ribeiro de Toledo O Grupo Teatral de Santa Luzia j? encena a Paix?o de Cristo h? 20 anos na par?quia. Cerca de 80 pessoas, entre atores, figurantes e equipe de produ??o participam do espet?culo. A equipe de produ??o trabalha toda sexta-feira para a prepara??o dos dois palcos utilizados no dia. A encena??o come?a na Rua Almiro Ribeiro de Toledo e segue em prociss?o pelas ruas do Bairro Santa Luzia. A m?dia de p?blico ? de aproximadamente 5 mil pessoas. *Informa?es cedidas pela Arquidiocese de JF.

Grupo de Teatro Judac ? Bairro S?o Pedro

Data: 06/04, ?s 19h

Local: Esta??o S?o Pedro O Grupo Teatral Judac promove, na Semana Santa deste ano, um musical da vida de Cristo. Esta j? ? a 12? edi??o da encena??o de P?scoa realizada pelo Judac, sempre com figurinos confeccionados por costureiras da comunidade que doam o seu trabalho. Na produ??o, eles tamb?m contam com a ajuda da comunidade, totalizando mais de 80 pessoas envolvidas no espet?culo. A encena??o desse ano come?a com uma m?sica que narra a cria??o do mundo, passando pelo momento da esperan?a, simbolizado por Nossa Senhora, at? a morte de Jesus Cristo. S?o esperadas mais de 2 mil pessoas. *Informa?es cedidas pela Arquidiocese de JF.