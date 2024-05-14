Quibe assado de batata

(Receita ensinada pela culinarista Maria de Loudes Nader Farah)

Ingredientes

1 quilo de batata inglesa

400 gramas de canjica de trigo

1 ma?o de hortel?

3 cebolas m?dias picadas e douradas no azeite

4 colheres de azeite

Sal

1 colher de ch? de pimenta do reino

1 colher de ch? de pimenta s?ria

300 gramas do queijo de sua prefer?ncia. Nesta receita a culinarista utilizou o queijo minas

100 gramas de nozes

Modo de fazer

Cozinhe as batatas e depois as amasse em uma vasilha grande como que para fazer um pur?. Depois, jogue as cebolas picadas e douradas no azeite. Em seguida ? a vez do hortel?. Coloque sob as batatas a massa verde que ? resultado do hortel? batido no liquidificador com mais uma cebola.

Tempere com o sal e a pimenta do reino. As duas por?es s?o ao seu gosto Misture tamb?m a colher de ch? de pimenta s?ria para dar um sabor especial.Coloque as nozes, e mexa os ingredientes at? se formar uma massa uniforme.

Chegou a hora de colocar o trigo, que deve ser lavado uma hora antes de come?ar a receita. Misture as por?oes aos poucos .Jogue tamb?m o azeite para dar o toque final no sabor do prato.

Pegue uma vasilha que possa ir ao forno, e unte com azeite . Em seguida, espalhe metade da massa que voc? preparou pela superf?cie do vasilhame, at? formar uma camada que cobra todo o fundo. Depois, para fazer o o recheio, coloque o queijo sob essa camada Agora, cubra o queijo com o restante da massa.

Vale acertar a superf?cie do quibe. Uma dica: voc? pode molhar a m?o em ?gua filtrada para deixar a parte superior da massa bem lisinha.Para ajudar na hora de servir o prato, corte a massa em peda?os.

Tudo pronto. Agora ? s? levar ao forno, e deixar, em fogo m?dio, por aproximadamente 40 minutos Fica uma del?cia.O quibe de bata assado ? uma ?tima op??o para quem n?o come carne na semana santa e rende at? cinco por?es.