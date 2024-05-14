Católicos celebram a Semana Santa Programação completa de missas e festividades em Juiz de Fora e região

Repórter: Renata Cristina

Edição: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Abril/2007





Cerca de 10 mil fiéis devem comparecer as cerimônias que retratam os últimos dias da vida de Jesus até a ressurreição, só nas igrejas centrais, durante a Semana Santa em Juiz de Fora. A maior celebração dos católicos, a Páscoa, será incrementada com uma programação especial em toda a Arquidiocese.

Ao mesmo tempo, o feriado prolongado afasta milhares de fiéis de suas paróquias e, conseqüentemente, das celebrações da Igreja Católica na cidade.

Para Monsenhor Miguel Falabella (foto ao lado), a distância da igreja que se frequenta não é motivo aparente para deixar de festejar a Páscoa. "Este é um sinal da modernidade. A Igreja Católica é una e santa, portanto, aconselho aos que estiverem em outras cidades, a participarem de, pelo menos, uma celebração" , diz.

No Domingo de Ramos, momento de recordação da chegada triunfal de Jesus a Jerusalém, haverá o encerramento da Campanha da Fraternidade, além da bênção dos ramos. A partir das 15h, acontece a concentração para a procissão que sairá da Igreja São Sebastião em direção a Catedral Metropolitana.

Toda a coleta desta missa será destinada ao Fundo da Solidariedade, sendo que 40% do valor arrecadado é encaminhado a projetos que busquem ações de conscientização e elaboração de políticas a respeito da Amazônia. O restante é direcionado a obras sociais, por meio do Fundo Diocesano da Solidariedade (FDS).

Destaques da Semana Santa

Já na segunda, dia 02, às 19h, o Grupo Jovem da Catedral apresenta a encenação da Santa Ceia Moderna, em que os pecados da atualiadade serão retratados de forma crítica e inovadora. Alguns temas, como família, amizades e consumo estão no enredo da peça.

Na terça-feira, dia 03, às 20h, acontece a tradicional Procissão do Encontro. Fiéis saem da Capela da Santa Casa e da igreja São Sebastião, promovendo um encontro de fé na Catedral. O sermão será celebrado por Monsenhor Miguel Falabella de Castro.

A igreja do Bom Pastor reserva uma surpresa para os fiéis na quarta-feira. A encenação da morte e ressurreição de Jesus contará com a participação de jovens e membros da paróquia. Haverá também Via Sacra no interior da Catedral coordenada pelo Padre Expedito.

Marcando o encerramento da Quaresma, o Lava-pés será celebrado em diversas paróquias da cidade. Nesta missa, a memória da instituição da Eucaristia e do Sacerdócio é revivida, por meio da Última Ceia de Jesus. As crianças têm particpação especial nesta data, através da celebração na Catedral, às 9h da manhã. Durante a noite, às 19h, haverá missa da Ceia do Senhor e Lava-pés, presidida por Dom Eurico dos Santos Veloso. Após a missa haverá adoração do Santíssimo.

O momento mais solene da Igreja é marcado pela Sexta-feira da Paixão. Às 15h, todas as paróquias da cidade celebram em sintonia este momento. A partir das 19h, – Sermão do Descendimento da Cruz no adro da Igreja da Glória. Logo após haverá caminhada até a Catedral.

A paróquia de Santa Luzia realiza durante a quinta, sexta e sábado a encenação da Morte de Cristo. Cheio de emoção e encantamento, o espétáculo reúne milhares de pessoas pela ruas do bairro.

O sábado e o domingo são momentos de recordação da ressurreição gloriosa de Jesus. Com essa cerimônia a Igreja mantém-se de vigília à espera vida nova de Cristo. De acordo com a Arquidiocese, diversas missas serão celebradas na cidade.