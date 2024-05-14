Catedral Metropolitana Confira a programa??o completa de missas em 2007
Dia 31/03/07 ? S?bado09h - Missa da Consagra??o do Crisma presidida por Dom Eurico dos Santos Veloso
17h - Missa com as crian?as
Dia 01/04/07- Domingo de Ramos07h, 08h30, 10h, 11h30, 18h30 e 19h30 ? Missas
15h ? B?n??o dos Ramos na Igreja S?o Sebasti?o. Logo ap?s haver? caminhada para a Catedral, onde haver? missa presidida por Dom Paulo Francisco de Machado.
Dia 02/04/07 ? Segunda-feira Santa07h, 18h30 ? Missas
19h30 ? Encena??o da Santa Ceia
Dia 03/04/07 ? Ter?a-feira Santa07h ? Missa
Prociss?o do Encontro
20h ? Concentra??o na Capela Senhor dos Passos (Santa Casa)
20h30 ? Concentra??o na Igreja de S?o Sebasti?o
21h ? Serm?o do Encontro celebrado pelo Monsenhor Miguel Falabella de Castro no adro da Catedral
Dia 04/04/07 ? Quarta-feira Santa07h, 15h, 18h30 ? Missa
19h30 ? Via Sacra no interior da Catedral coordenada pelo Padre Expedito
Dia 05/04/07 ? Quinta-feira Santa09h ? Celebra??o do Lava-p?s com as crian?as
19h ? Missa da Ceia do Senhor e Lava-p?s, presidida por Dom Eurico dos Santos Veloso. Ap?s a missa haver? adora??o do Sant?ssimo.
Dia 06/04/07 ? Sexta-feira da Paix?o08h30 ? Via Sacra (Di?cono Ruy Figueiredo Neves)
15h ? A??o Lit?rgica, Ora??o Universal e Comunh?o presidida por Dom Paulo Francisco Machado
19h ? Serm?o do Descendimento da Cruz no adro da Igreja da Gl?ria. Logo ap?s haver? caminhada at? a Catedral (os fi?is devem levar as velas)
Dia 07/04/07 ? S?bado Santo20h ? B?n??o do Fogo Novo ? Exullet presidida por Dom Eurico dos Santos Veloso
Dia 08/04/07 ? Domingo de P?scoa07h, 08h30, 10h, 11h30, 16h, 18h, 19h30 - Missas
*Informa?es cedidas pela Arquidiocese de Juiz de Fora.
