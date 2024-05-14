Catedral Metropolitana Confira a programa??o completa de missas em 2007

Dia 31/03/07 ? S?bado 09h - Missa da Consagra??o do Crisma presidida por Dom Eurico dos Santos Veloso

17h - Missa com as crian?as

Dia 01/04/07- Domingo de Ramos 07h, 08h30, 10h, 11h30, 18h30 e 19h30 ? Missas

15h ? B?n??o dos Ramos na Igreja S?o Sebasti?o. Logo ap?s haver? caminhada para a Catedral, onde haver? missa presidida por Dom Paulo Francisco de Machado.

Dia 02/04/07 ? Segunda-feira Santa 07h, 18h30 ? Missas

19h30 ? Encena??o da Santa Ceia

Dia 03/04/07 ? Ter?a-feira Santa 07h ? Missa

Prociss?o do Encontro

20h ? Concentra??o na Capela Senhor dos Passos (Santa Casa)

20h30 ? Concentra??o na Igreja de S?o Sebasti?o

21h ? Serm?o do Encontro celebrado pelo Monsenhor Miguel Falabella de Castro no adro da Catedral

Dia 04/04/07 ? Quarta-feira Santa 07h, 15h, 18h30 ? Missa

19h30 ? Via Sacra no interior da Catedral coordenada pelo Padre Expedito

Dia 05/04/07 ? Quinta-feira Santa 09h ? Celebra??o do Lava-p?s com as crian?as

19h ? Missa da Ceia do Senhor e Lava-p?s, presidida por Dom Eurico dos Santos Veloso. Ap?s a missa haver? adora??o do Sant?ssimo.

Dia 06/04/07 ? Sexta-feira da Paix?o 08h30 ? Via Sacra (Di?cono Ruy Figueiredo Neves)

15h ? A??o Lit?rgica, Ora??o Universal e Comunh?o presidida por Dom Paulo Francisco Machado

19h ? Serm?o do Descendimento da Cruz no adro da Igreja da Gl?ria. Logo ap?s haver? caminhada at? a Catedral (os fi?is devem levar as velas)

Dia 07/04/07 ? S?bado Santo 20h ? B?n??o do Fogo Novo ? Exullet presidida por Dom Eurico dos Santos Veloso

Dia 08/04/07 ? Domingo de P?scoa 07h, 08h30, 10h, 11h30, 16h, 18h, 19h30 - Missas



*Informa?es cedidas pela Arquidiocese de Juiz de Fora.

A ACESSA.com n?o se responsabiliza por eventuais mudan?as.