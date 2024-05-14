Igreja Nossa Senhora da Gl?ria Confira a programa??o completa de missas em 2007

Dia 31/03/07 ? S?bado 18h30 - Missa na Igreja da Gl?ria

Dia 01/04/07 ? Domingo de Ramos 08h ? Concentra??o das crian?as e catequistas em frente ao sal?o paroquial. Prociss?o de ramos at? a matriz e missa das crian?as.

07h e 10h ? Missas

17h30 ? B?n??o de Ramos no Col?gio Santa Catarina, prociss?o at? a matriz e missa solene

Dia 02/04/07 ? Segunda-feira Santa 07h - Missa

19h ? Medita??o da Paix?o de Cristo e Salmos penitenciais

Confiss?es individuais: 8h30 ?s 11h, 15h ?s 18h e 19h45 ?s 21h30

Dia 03/04/07 ? Ter?a-feira Santa 07h e 15h ? Missas e Novena Perp?tua

19h ? Prociss?o com a imagem de Nossa Senhora das Dores, saindo do Bairro Jardim Gl?ria, em frente ? porta do clube. Na matriz haver? medita??o e reza da Coroa das Dores, durante a novena de N. Sra. do Perp?tuo Socorro. N?o haver? missa

Confiss?es individuais: 8h30 ?s 11h, 16h ?s 18h e 19h45 ?s 21h30

Dia 04/04/07 ? Quarta-feira Santa 07h ? Missa

19h ? Medita??o sobre o Encontro

Confiss?es individuais: 8h30 ?s 11h, 15h ?s 18h e 19h45 ?s 21h30

Dia 05/04/07 ? Quinta-feira Santa 20h ? Missa da Ceia do Senhor com a cerim?nia do Lava-p?s

Haver? coleta de alimentos para os pobres na prociss?o das ofertas

Dia 06/04/07 ? Sexta-feira Santa 09h ? Via Sacra no adro da Igreja da Gl?ria

15h ? A??o lit?rgica da Paix?o e morte do Senhor.

19h ? Serm?o do Descimento da Cruz, com o Pe. Jos? Leles

19h45 ? Prociss?o do Senhor Morto para a Catedral (Trazer velas)

Confiss?es individuais: 8h30 ?s 11h, 17h ?s 18h30

Dia 07/04/07 ? S?bado Santo 08h ? Ora??o Mariana

20h ? Solene Vig?lia Pascal

Confiss?es individuais: 8h30 ?s 11h, 15h ?s 18h

Dia 08/04/07 ? Domingo de P?scoa 07h, 08h30 e 10h ? Missas

19h30 ? Prociss?o do Triunfo, saindo da Capela de S?o Roque para a Matriz, onde acontece a Missa de P?scoa.





*Informa?es cedidas pela Arquidiocese de Juiz de Fora.

A ACESSA.com n?o se responsabiliza por eventuais mudan?as.