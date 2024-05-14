Par?quia Bom Pastor Confira a programa??o completa de missas em 2007
Dia 31/03/07 ? S?bado17h ? B?n??o dos Ramos, prociss?o e Missa na Matriz
Dia 01/04/07 ? Domingo de Ramos9h30 e 19h ? B?n??o dos Ramos, prociss?o e Missa
Dia 02/04/07 ? Segunda-feira Santa19h ? Celebra??o das Dores de N. Senhora na Matriz e Comunidades
Dia 03/04/07 ? Ter?a-feira15h ? Missa e Un??o dos Enfermos na Matriz
20h ? Prociss?o do Encontro (da Capela Sr. Dos Passos ? Catedral)
Dia 04/04/07 ? Quarta-feira19h30 ?Encena??o da Via-Sacra pelos jovens
Dia 05/04/07 ? Quinta-feira Santa19h30 ? Missa e Lava-P?s na Matriz
Dia 06/04/07 ? Sexta-feira Santa5h ? A??o lit?rgica
Dia 07/04/07 ? S?bado Santo19h ?Vig?lia Pascal e Missa
Dia 08/04/07 ? Domingo da P?scoa9h30 e 19h ? Missas
*Informa?es cedidas pela Arquidiocese de Juiz de Fora.
A ACESSA.com n?o se responsabiliza por eventuais mudan?as.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!