Par?quia S?o Sebasti?o (Parque Halfeld) Confira a programa??o completa de missas em 2007
Dia 01/04/07 ? Domingo de Ramos09h30 ? Missa com b?n??o dos Ramos
15h ? Ben??o dos Ramos com Dom Paulo Francisco Machado. Prociss?o em dire??o ? Catedral.
Dia 02/04/07 ? Segunda-feira SantaChegada da Imagem de Nossa Senhora das Dores
Dia 03/04/07 ? Ter?a-feira SantaSa?da da Prociss?o do encontro ? noite
Dia 06/04/07 ? Quinta-feira Santa20h ? Missa da Ceia e Lava-p?s. Ap?s a missa haver? adora??o do Sant?ssimo at? 24h.
Dia 06/04/07- Sexta-feira Santa09 ? Via Sacra
15h ? Ato lit?rgico e Adora??o da Santa Cruz
07/04/07 ? S?bado Santo20h ? Vig?lia Pascal (Trazer ?gua e vela para ser benzida)
08/04/07 ? Domingo de P?scoa7h30, 9h30, 11h e 18h30 - Missas
*Informa?es cedidas pela Arquidiocese de Juiz de Fora.
A ACESSA.com n?o se responsabiliza por eventuais mudan?as.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!