Igrejas de Juiz de Fora celebram a Semana Santa

As celebra?es da Semana Santa come?am oficialmente no pr?ximo Domingo de Ramos, dia 5 de abril. Em Juiz de Fora, entretanto, as missas v?o ter in?cio na pr?xima sexta-feira, dia 3.

Segundo o padre da Catedral Metropolitana, Ant?nio Corn?lio Viana, a inten??o da igreja ? fazer tamb?m uma abordagem sobre a Campanha da Fraternidade 2009 durante as cerim?nias. "Vamos trazer o tema Fraternidade e Seguran?a P?blica e viver o lema A paz ? fruto da justi?a este ano."

Na ter?a-feira, dia 7 de abril, a partir das 20h, est? marcada a Prociss?o do Encontro. O Tr?duo Pascal come?a na quinta-feira. As celebra?es da Sexta-feira da Paix?o e do S?bado de Aleluia devem atrair os cat?licos. De acordo com o padre, expectativa ? de que mais de 15 mil participem da Prociss?o do Enterro, na noite da sexta-feira, dia 10 de abril.

As crian?as v?o animar a Prociss?o do Domingo de Ramos, na Par?quia de S?o Geraldo, no bairro Teixeiras, na Igreja do Bom Pastor e na Igreja da Gl?ria, onde cerca de 150 meninos e meninas participam de uma prociss?o.

Eventos antes da Semana Santa

Na sexta-feira que antecede o Domingo de Ramos, dia 3 de abril, a Par?quia de S?o Mateus realiza a Via-Sacra, a partir das 19h, com concentra??o na rua Mamor?. No s?bado, dia 4 de abril, a Solene Missa dos Santos ?leos acontece em v?rias igrejas da cidade.

