Fiscais visitam 55 estabelecimentos nos dois primeiros dias da Opera??o Feliz P?scoa

Guilherme Ar?as

Rep?rter

Cinquenta e cinco estabelecimentos comerciais de Juiz de Fora foram vistoriados nos dois primeiros dias da Opera??o Feliz P?scoa, da Secretaria de Pol?ticas Urbanas, iniciada na ?ltima segunda-feira, dia 23 de mar?o.

Em dois dos estabelecimentos foram encontrados produtos fora das condi?es de comercializa??o, mas nenhum foi apreendido. Em uma das lojas, os fiscais inutilizaram 10,8 quilos de peixe, que estavam refrigerados em temperatura acima da recomendada. Em um outro local, 700 gramas de chocolate estavam fora da validade.

De acordo com a chefe do Departamento de Fiscaliza??o de Posturas Municipais, Rita de C?ssia Guedes, ainda ? cedo para avaliar os resultados da opera??o, mas a expectativa ? de que o n?mero de estabelecimentos visitados este ano seja maior do que o registrado em 2008. "No ano passado os fiscais fizeram 177 visitas e tivemos apenas uma apreens?o. Este ano, com dois dias de fiscaliza??o, visitamos 55 estabelecimentos."

At? o final da semana, os 12 agentes deslocados para a Opera??o Feliz P?scoa devem focar as fiscaliza?es nos estabelecimentos comerciais da regi?o central. Depois, os fiscais v?o percorrer os bairros. A opera??o termina no dia 9 de abril.

