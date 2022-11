Divulgação Corpo de Bombeiros - Os militares construíram uma rampa improvisada para retirar animal do imóvel

Um boi caiu em um terraço da área de serviço de um prédio na Rua Sempre Viva, no Bairro Primavera em Timóteo e foi resgatado por três bombeiros na manhã do domingo (13). O animal pastava numa área e talude em cima do imóvel, quando caiu no telhado e, ficou preso no terraço. Para retirá-lo do cômodo, os militares utilizaram uma rampa improvisada e realizaram um buraco na parede, para que o boi tivesse como passar.



O Corpo de Bombeiros ainda afirmou que o bovino não apresentava ferimentos graves e que ele ficou sob os cuidados do proprietário.