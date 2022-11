Divulgação SES/Fábio Marchetto - Crianças poderão receber as doses contra a Covid-19, Estado ainda não divulgou data de chegada dos imunizantes nas Regionais de Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) anuncia o início da imunização de crianças de 6 meses a 2 anos contra a Covid-19 em todo o estado. A pasta recebeu na sexta-feira (11) um lote com 95 mil doses do imunizante Pfizer-BioNTech para iniciar o esquema vacinal desse público. Inicialmente, serão imunizadas as crianças da faixa etária que tenham alguma comorbidade.



A SES ainda não informou as datas em que os imunizantes devem ser disponibilizados para as Regionais de Saúde, no entanto, reforça a importância do comparecimento das famílias aos pontos de vacinação, para a estabilidade da pandemia e a diminuição de casos graves e óbitos. O Estado reitera que as vacinas são seguras, gratuitas e salvam vidas.

Quando as doses estiverem liberadas nas Regionais, será necessário que os responsáveis compareçam aos pontos de vacinação portando o cartão de vacinação, com a possibilidade, inclusive, de aproveitar para atualizar o próprio esquema vacinal. A autorização para o uso do imunizante nesse grupo aconteceu no dia 16 de setembro, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu um parecer favorável aos estudos e resultados apresentados pelo laboratório. As informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz contra a doença, atuando, principalmente, na diminuição dos casos graves e óbitos.

A SES-MG também atualizou as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), para a imunização da população do estado contra a covid, que, atualmente, contempla os seguintes públicos:

Idade Esquema vacinal

Crianças de 6 meses a 2 anos Esquema primário com três doses

Crianças de 3 anos a 11 anos Esquema primário com duas doses

Adolescentes de 12 a 17 anos Esquema primário + primeira de reforço

Adultos de 18 a 39 anos Esquema primário + primeira de reforço

Trabalhadores da saúde Esquema primário + duas doses de reforço

Pessoas imunocomprometidas Esquema primário + duas doses de reforço

Pessoas com 40 anos ou mais Esquema primário + duas doses de reforço

Balanço da vacinação no Estado

Desde o início da vacinação contra a covid, em janeiro de 2021, a SES-MG distribuiu aos municípios mineiros mais de 55,7 milhões de doses da vacina destinada ao público com idade superior a 12 anos e aproximadamente 2,6 milhões de doses dos imunizantes pediátricos. De acordo com os dados do Painel Vacinômetro, acessado em 17/11/2022, a cobertura vacinal em todo o estado contra o coronavírus está em:

Crianças de 3 a 11 anos de idade

1ª dose – 62,81%

2ª dose – 45,11%



População acima de 12 anos de idade

1ª dose – 88,25%

2ª dose – 83,44%

1º reforço ou 3ª dose – 63,55%

2º reforço ou 4ª dose – 41,88%

Subvariante



Não há, segundo a SES, registro de casos da subvariante da Ômicron BQ.1, assim como não foi emitido nenhum comunicado de risco em Minas. Ainda conforme levantamento feito pela SES-MG, no mês de outubro, a média diária de notificações foi de aproximadamente 100 casos.

Já no mês de novembro, a média nos 15 primeiros dias é de cerca de 140 casos diários, um aumento de 40% em relação ao último mês. É preciso, segundo o Estado, considerar a possibilidade de inserção retroativa de casos em função dos feriados de novembro, sendo necessário analisar ao longo das próximas semanas se há um aumento real das notificações.

Em relação aos dados assistenciais, estes ainda não refletem o agravamento da pandemia. No mês de novembro, a média de internações alcançou cerca de 14 por dia. Comparativamente, o mês de outubro finalizou com a média diária de aproximadamente 26 internações.

Quanto aos óbitos por covid-19, em outubro, foram 37 registros; em novembro, até a quarta-feira (16), foram registrados 18 óbitos, numa média bem próxima à de outubro.







