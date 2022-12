O número de mortes em função das chuvas subiu para sete com dois registros de novos casos confirmados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG). De acordo com o boletim publicado nesta terça-feira (13), o estado tem 80 cidades em situação de emergência por conta das chuvas. Minas Gerais tem 1.101 pessoas desabrigadas e 4.308 desalojadas.





Um dos óbitos aconteceu no Povoado do Sítio, zona rural do município de Presidente Bernardes,na Zona da Mata, onde uma idosa de 66 anos morreu após ser levada pela correnteza da enxurrada até o córrego.Segundo o Cedec, a vítima voltava de uma novena com duas sobrinhas e, ao atravessar por um trecho alagado, se desequilibrou ao pisar em um buraco e caiu na água. O corpo foi encontrado pela Polícia Militar no leito do rio.

O outro óbito é de um homem de 25 anos, que foi atingido por uma descarga elétrica proveniente de um raio no município de Inhapim, no Vale do Rio Doce. A vítima estava acompanhada de outro homem, e ambos faziam a manutenção de uma torre de transmissão de internet quando começou a cair uma forte chuva seguida de raios. Eles desceram da torre e se abrigaram em um cômodo próximo ao local, onde acabaram atingidos pela descarga elétrica. A outra vítima foi socorrida com vida, levada para o Hospital São Sebastião de Inhapim e encaminhada para o hospital de Caratinga.

As outras mortes foram registradas nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano e Bertópolis, sendo um óbito em cada município.

Doações

O Governo de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG) e da Cedec recebe doações, encaminhando os donativos para todos os municípios afetados pelas chuvas, prestando apoio humanitário e técnico para mitigar os impactos nas cidades atingidas.

Até quarta-feira, o Estado distribuiu 1.883 cestas básicas, além de 474 colchões, 1.103 kits higiene (com sabonete, papel higiênico, creme dental, absorvente e escova de dente), 574 kits dormitórios (com fronha, lençol, travesseiro e cobertor), e outros 2.712 itens diversos, como água mineral, vestuário, alimentos, fraldas, lonas, kits limpeza e outros.

Também é possível contribuir por meio da campanha SOS Chuvas 2023, a ação busca arrecadar doações que serão distribuídos pela Defesa Civil em todo o estado, com apoio do Governo, da Cedec, do Ministério Público, Servas e Cruz Vermelha Brasileira. É possível fazer contribuições em dinheiro por meio da chavepix@cvbmg.org.br.

Em setembro, o Governo de Minas, também por meio da Defesa Civil, realizou a capacitação, atualização e nivelamento dos agentes regionais que estão aptos a atuar no período chuvoso no apoio aos municípios que necessitem. As Coordenadorias Municipais de Defesa Civil também foram capacitadas nesse evento para trabalharem junto ao órgão estadual.





