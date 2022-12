A Polícia Militar Rodoviária (PMR) divulgou o balanço da Operação Natalina, realizada nas estradas estaduais de Minas Gerais nesta terça-feira (27). No período foram registradas duas prisões em virtude de mandado de prisão, cinco casos de posse de drogas para consumo, um veículo adulterado, duas prisões por embriaguez, 13 multas pela mesma infração e 12 carteiras nacionais de habilitação recolhidas. Embora a PMR tenha registrado quatro acidentes, não ocorreu óbito durante o feriado.



Ainda conforme o balanço, foram removidos 38 veículos irregulares. Dos quatro acidentes ocorridos em 2022, dois registraram vítimas, nos quais duas pessoas ficaram feridas e em dois os envolvidos saíram ilesos. Em comparação com o mesmo período do ano anterior , foram seis acidentes, quatro ocorreram sem deixar vítimas. Em dois casos, ocorreram ferimentos, que afetaram três pessoas. Em 2022 o feriado teve três dias, enquanto em 2021, foram quatro, no total. Conforme a PRF, houve redução de 33% dos acidentes em relação ao ano passado.