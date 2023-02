O Big Brother Brasil é conhecido por revelar personalidades polêmicas e com presença marcante na mídia. Mas, muitos ex-participantes do reality show estão levando a sua popularidade para outro patamar, criando contas no site de conteúdos adultos Only Fans.

Originalmente criado como uma plataforma de assinatura para modelos e artistas independentes, o Only Fans está sendo utilizado por muitos ex-BBBs como uma forma de monetizar sua imagem e atrair seguidores, com fotos sensuais e até de nudez, como é o caso da jogadora de vôlei, Key Alves.

Na última semana de janeiro, quando a musa se livrou da eliminação, sua equipe ofereceu um desconto para assinar o perfil dela na plataforma.

"Promoção Paredão! De hoje até sexta, estamos comemorando a vitória da Key no paredão do BBB oferecendo 25% de desconto na assinatura", dizia a publicação nas redes sociais de Key Alves.



Key chegou a afirmar em conversa no reality show que chega a faturar até R$220 mil por mês na plataforma. Mas não é só ela que está lucrando com fotos sensuais e conteúdo erótico na plataforma de conteúdos xxx. Além da jogadora de vôlei, de 23 anos, outros ex-participantes também mantêm perfil no OnlyFans, como é o caso da Clara Aguiar e Wanessa Mesquita, ambas do BBB 14 e Francine Piaia, do BBB 9 .

O infográfico abaixo mostra outros nove ex-participantes do Big Brother Brasil que possuem conta no site de conteúdo adulto OnlyFans ou similares, confira.



Está cada vez mais comum ver ex participantes de reality shows explorar a plataforma OnlyFans como uma forma de compartilhar conteúdo adulto, incluindo fotos sensuais e vídeos íntimos. Essa escolha pode ser vista como uma forma de prolongar a sua popularidade após o fim do reality show, ou simplesmente como uma oportunidade para monetizar sua imagem.

No entanto, é importante lembrar que essa decisão pode ter implicações significativas na carreira e na vida pessoal desses participantes, especialmente em relação à imagem pública e à aceitação social. Enquanto alguns podem ver isso como uma forma de liberdade de expressão, outros podem argumentar que essa é uma forma de exploração da imagem e da privacidade.

