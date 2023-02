A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) modificou Resolução SEE nº 4.794, que trata do Programa Trilhas de Futuro. O documento foi publicado no Diário Oficial. A retificação trouxe novas datas das próximas etapas da seleção de candidatos para vagas gratuitos em cursos técnicos e profissionalizantes. Uma delas é a próxima segunda-feira (27), quando será divulgado o resultado da distribuição das vagas no site: www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Os inscritos em uma das 40 mil vagas oferecidas nesta terceira edição do programa devem ficar atentos à publicação do resultado. A lista conterá também os nomes das instituições para as quais cada inscrito foi direcionado para comparecer, de forma presencial, portando a documentação necessária para efetivar sua matrícula. O prazo para a confirmação da matrícula na instituição em que o candidato foi alocado vai de 28/2 a 9/3/2023.

Um novo período de inscrições está previsto para acontecer entre os dias 14 e 27 de março, voltado para as vagas residuais, que restarem desta edição do projeto. Os interessados devem estar atentos aos prazos, porque as vagas são limitadas e preenchidas diretamente nas instituições de ensino, por ordem de chegada. O catálogo de cursos com as vagas residuais ficará disponível para consulta também no site do Trilhas de Futuro.

Além disso haverá, ainda, a publicação das vagas de realocação, àquelas destinadas aos estudantes que se matricularam em algum dos cursos do Trilhas de Futuro, mas que o curso não obteve o quantitativo mínimo de matrículas para formação de turma.

Segundo o Governo, o programa já beneficiou mais de cem mil jovens. A iniciativa disponibiliza, gratuitamente, cursos técnicos de formação profissional para estudantes e egressos do ensino médio, em instituições públicas e privadas. Em sua terceira edição, estão sendo oferecidas 40 mil novas vagas em 77 opções diferentes de cursos, em 124 municípios. Todos os estudantes também terão reajuste no auxílio transporte/alimentação, que este ano passará de R$18 para R$20 reais. Para outras informações o contato é o email: sb.trilhasdefuturo@educacao.mg.gov.br.

