Você sabia que a roupa que você usa pode influenciar na sua confiança? Pois é, a forma como você se veste pode afetar a forma como você se sente, se comporta e se expressa. A roupa pode transmitir a sua personalidade, o seu humor, o seu gosto e o seu propósito. A roupa pode realçar os seus pontos fortes, disfarçar os seus pontos fracos e valorizar o seu corpo. A roupa pode fazer você se sentir mais bonito, confortável e seguro. Veja algumas dicas de como encontrar o seu estilo e se sentir confiante com a roupa que você usa:



Conheça o seu corpo



O primeiro passo para encontrar o seu estilo é conhecer o seu corpo, as suas medidas, as suas proporções e os seus formatos. Você precisa saber quais são as suas cores, as suas estampas, as suas texturas e os seus cortes favoritos. Você precisa saber quais são as peças que valorizam o seu tipo físico, que destacam os seus atributos e que harmonizam com o seu conjunto. Você precisa saber quais são as peças que te favorecem e quais te desfavorecem.



Conheça o seu gosto



O segundo passo para encontrar o seu estilo é conhecer o seu gosto, as suas preferências, as suas inspirações e as suas referências. Você precisa saber quais são as tendências, os estilos, os ícones e as marcas que te agradam. Você precisa saber quais são as peças que combinam com a sua personalidade, com o seu humor, com o seu propósito e com a sua ocasião. Você precisa saber quais são as peças que te representam e quais te incomodam.



Conheça o seu guarda-roupa



O terceiro passo para encontrar o seu estilo é conhecer o seu guarda-roupa, as suas roupas, os seus acessórios e os seus calçados. Você precisa saber quais são as peças que você tem, que você usa, que você ama e que você odeia. Você precisa saber quais são as peças que estão em bom estado, que estão na moda, que estão adequadas e que estão funcionais. Você precisa saber quais são as peças que te servem e quais não te servem.



Experimente novas combinações



O quarto passo para encontrar o seu estilo é experimentar novas combinações, misturando cores, estampas, texturas e cortes diferentes. Você precisa sair da sua zona de conforto, ousar mais, arriscar mais e se divertir mais. Você precisa criar looks originais, criativos e autênticos, que mostrem a sua identidade, a sua essência e a sua atitude. Você precisa criar looks que te surpreendam e te encantem.



Peça opiniões sinceras



O quinto passo para encontrar o seu estilo é pedir opiniões sinceras, de pessoas que te conhecem bem, que te querem bem e que te entendem bem. Você precisa ouvir críticas construtivas, elogios sinceros e sugestões úteis. Você precisa levar em conta os pontos de vista alheios, mas sem perder a sua própria opinião. Você precisa filtrar as informações recebidas, mas sem se fechar para novas ideias.



Essas são algumas dicas de como encontrar o seu estilo e se sentir confiante com a roupa que você usa. Mas lembre-se: não existe um estilo certo ou errado, melhor ou pior, único ou universal. Cada pessoa tem o seu estilo próprio, que reflete a sua individualidade, a sua personalidade e a sua autenticidade. O importante é você se sentir bem consigo mesmo, com a sua imagem e com a sua mensagem.