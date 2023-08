Cinco equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate a um incêndio no Parque Nacional da Serra do Gandarela, cuja área abrange os municípios de Nova Lima e Rio Acima. Os bombeiros chegaram ao local por volta das 11h30 desta terça-feira (8). Há dois focos principais que se dispersam em outros menores. Há duas frentes de trabalho, que se concentram no entorna da área do Mirante Gandarela da região da Fazenda Maquiné.



Uma parte do fogo está fora do parque (zona de amortecimento) e outra dentro dos limites da unidade de conservação (UC). Ao todo, há 12 brigadistas do parque em campo no momento.Foi realizado contato com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para apoio com veículos. A ideia é garantir a mobilidade das equipes e transporte de materiais, do Instituto Estadual de Florestas (IEF) com aeronaves modelo Air Tractor, que sobrevoam a região para reconhecimento da situação e também empenho operacional de combate às chamas e de Associações Parceiras que também forneceram veículos e materiais para auxiliar na intervenção no incêndio florestal.

Ainda de acordo com os bombeiros, um ponto de comando está sendo articulado em local estratégico.Ainda não foi informada a estimativa parcial do impacto referente à área atingida.