Novas tempestades podem atingir Minas Gerais até o próximo domingo (28), conforme alerta o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge). As instabilidades incluem as regiões Central, Norte, Noroeste e Jequitinhonha, o que pode causar eventos como o que foi registrado na última terça-feira (23), quando o Corpo de Bombeiros registrou 162 chamados, que incluíram alagamentos, quedas de árvore e pessoas ilhadas, entre outras ocorrências, conforme publicado pela reportagem.



Segundo Heriberto dos Anjos, meteorologista do órgão, as chuvas mais intensas tendem a acontecer nos períodos da tarde e noite dos próximos dias. Ainda segundo ele, o acumulado pluviométrico até domingo (28/1) pode superar os 120 milímetros nessas regiões, especialmente na faixa Norte do Estado. "Estamos em um dos meses mais chuvosos em nosso estado. Essas precipitações vêm acontecendo devido à atuação de um canal de umidade que abrange uma área do Centro ao Norte de Minas", explica.

Ainda segundo o meteorologista, nas regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Triângulo Mineiro, também são esperadas chuvas, mas em menor volume, na ordem de 50 a 80 milímetros, em função do posicionamento do canal de umidade.

A temperatura máxima no estado nos próximos dias deve ser registrada no Pontal do Triângulo Mineiro, na casa dos 35°C.Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), deve ficar em torno dos 30°C e a umidade relativa do ar na casa dos 50%.