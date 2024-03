A Justiça recebeu a denúncia contra um homem de 43 anos acusado de atropelar dezenas de pessoas em um bloco de carnaval, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado, em 9 de fevereiro deste ano, nesta sexta-feira (8). A acusação parte do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo o órgão, o autor deverá responder por um homicídio doloso qualificado consumado e 24 tentativas de homicídio doloso qualificado, bem como pelo crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool.

Segundo apurado, os crimes ocorreram por volta das 22h45min, na Avenida Central, n.º 323, no bairro Fonte do Mato, onde, na sexta-feira de carnaval, ocorria o desfile de um bloco carnavalesco de nome “Makako Loko”.

O levantamento feito pelas forças de segurança apontou que o denunciado participava do bloco e havia consumidor bebida alcoólica. Ao decidir ir para a casa, ele estava alcoolizado e, mesmo assim, assumiu a condução de seu veículo, foi em direção aos foliões e, encarando o risco de matar, atropelou 25 pessoas, incluindo crianças e adolescentes. Um homem morreu.

A denúncia aponta que, após o choque do veículo com as vítimas, houve grande tumulto no local, uma vez que, ao perceberem que o denunciado estava sob o efeito de bebidas alcoólicas, vários foliões quiseram agredi-lo. A situação só veio a se tranquilizar após a chegada de policiais militares, que atuaram no socorro às vítimas e no isolamento do local, bem como confirmaram a embriaguez do homem.

Segundo o MPMG, os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, pois se deram durante festividades de carnaval, atingindo os foliões durante o desfile de um bloco carnavalesco, que não tinham como prever que seriam atingidos por um carro, o que tornou impossível qualquer tipo de resistência.

O MPMG, por meio da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara, também requereu à Justiça que seja fixada a indenização mínima pelos danos, em montante não inferior a 50 salários-mínimos para a família da vítima fatal e a um salário-mínimo para cada uma das outras vítimas.