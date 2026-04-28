Em um ano marcado pelo debate eleitoral e pela cobrança por transparência, o portal Acessa.com lança o caderno especial Política em Foco, uma série de reportagens que vai colocar sob análise a atuação dos deputados estaduais e federais com domicílio eleitoral em Juiz de Fora.

A proposta é simples e necessária: aproximar a população do trabalho realizado por seus representantes. Semanalmente, o portal irá entrevistar parlamentares, levantar dados sobre emendas destinadas ao município, analisar projetos apresentados e acompanhar o desempenho político de cada um durante o mandato.

Quais recursos chegaram, de fato, à cidade? Em que áreas foram aplicados? Quais pautas esses deputados defenderam? E, principalmente, qual foi o impacto real dessas ações na vida da população?

A série também abre espaço para que os próprios parlamentares apresentem suas versões, prestem contas e detalhem suas prioridades tudo isso em um momento estratégico, às vésperas de mais um processo eleitoral.

Mais do que informar, o Política em Foco busca estimular o senso crítico do eleitor e contribuir para um voto mais consciente e embasado.



