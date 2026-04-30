A atuação parlamentar entre promessas, projetos e recursos destinados à base eleitoral é o ponto de partida da coluna “Política em Foco”, que estreia trazendo entrevistas com deputados(as) com base eleitoral em Juiz de Fora. O primeiro ouvido é o Deputado Estadual Betão (PT), que apresenta um balanço do mandato entre 2023 e abril de 2026.

Segundo o parlamentar, as principais frentes de atuação estiveram ligadas à defesa dos direitos humanos e dos serviços públicos. Entre elas, o combate ao trabalho análogo à escravidão aparece como eixo central, com iniciativas legislativas e ações políticas voltadas ao tema. Também fazem parte desse conjunto a oposição à privatização de estatais como Cemig e Copasa e críticas à adoção de escolas cívico-militares em Minas Gerais.

Na área da educação, o deputado afirma ter priorizado a valorização do ensino público e políticas educacionais voltadas à inclusão. Já em outras frentes, cita propostas ligadas à agroecologia, agricultura familiar e garantia de direitos trabalhistas. O enfrentamento às apostas virtuais, conhecidas como “bets”, também foi apontado como uma preocupação recente, especialmente pelos impactos sociais e na saúde mental.

De acordo com os dados apresentados pelo gabinete, foram protocolados 82 projetos de lei no período, sendo de autoria e também coautoria, dos quais oito foram aprovados e sancionados. Entre os destaques estão a legislação que determina a divulgação da “Lista Suja” do trabalho análogo à escravidão em canais oficiais do Estado e a criação de uma medalha em homenagem a Luiz Gama. Outros projetos ainda em tramitação tratam de temas como restrições a empresas envolvidas em irregularidades trabalhistas, políticas educacionais e prevenção à violência de gênero nas escolas.

No âmbito regional, Juiz de Fora aparece como destino de R$ 23,6 milhões em emendas parlamentares indicadas pelo deputado entre 2023 e 2026. Os valores apresentam crescimento ao longo dos anos, embora parte dos recursos previstos para 2026 ainda dependa de autorização do Governo de Minas Gerais para liberação.

Segundo o parlamentar, os recursos foram direcionados principalmente para áreas como saúde, educação e agricultura familiar, com base em demandas do município. Ele também reconhece críticas ao modelo de emendas parlamentares, mas defende o uso do instrumento como forma de atender necessidades locais.

A entrevista inaugura a série da coluna, que seguirá ouvindo deputados estaduais e federais, com o objetivo de oferecer ao leitor um panorama das ações, prioridades e resultados apresentados pelos representantes políticos.

Tags:

Escravo | Lei | Trabalho | Trabalho Escravo