Dando sequência à série de entrevistas da coluna “Política em Foco”, a reportagem ouviu a deputada estadual Delegada Sheila (PL), que apresentou um panorama das ações desenvolvidas entre 2023 e abril de 2026. A parlamentar aponta a proteção de crianças e adolescentes e a atuação regional na Zona da Mata como os principais pilares do mandato.

Segundo a deputada, grande parte do trabalho esteve voltada ao enfrentamento da violência contra o público infantojuvenil, incluindo abuso, exploração e crimes digitais. Nesse contexto, ela destaca também ações fora do ambiente legislativo, como a realização de cerca de 250 palestras em escolas, principalmente na Zona da Mata abordando temas como segurança digital, bullying, prevenção à violência e orientação sobre canais de denúncia.

A atuação parlamentar também incluiu participação em pautas relacionadas à segurança pública e políticas de prevenção, com foco em iniciativas que, segundo ela, buscam resultados práticos no cotidiano da população.

No campo legislativo, a deputada informa ter apresentado 47 projetos de lei, entre autoria e coautoria. Entre os principais, estão propostas que tratam da proteção de filhos de vítimas de feminicídio, medidas de amparo a crianças em situações de calamidade pública e restrições à publicidade de conteúdo adulto em ambientes acessíveis a menores.

Outras iniciativas mencionadas incluem a criação de protocolos de capacitação para prevenção ao tráfico humano em estabelecimentos de hospedagem, além de propostas voltadas à instalação de câmeras em salas de aula e à implantação de procedimentos de saúde para casos de intoxicação por metanol.

Em relação à destinação de recursos, a deputada afirma ter indicado cerca de R$ 11,4 milhões em emendas parlamentares para Juiz de Fora entre 2023 e 2026. Considerando todos os municípios da Zona da Mata, o valor chega a aproximadamente R$ 77,5 milhões no mesmo período.

De acordo com a parlamentar, os recursos foram distribuídos entre áreas como segurança pública, saúde, educação, assistência social, agricultura, pecuária e infraestrutura, com o objetivo de atender demandas apresentadas pelos municípios da região.

A entrevista integra a série especial da coluna, que busca reunir diferentes perspectivas sobre a atuação de deputados estaduais e federais, permitindo ao leitor acompanhar prioridades, propostas e investimentos anunciados por seus representantes.

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