Os três deputados estaduais com domicílio eleitoral em Juiz de Fora já destinaram, juntos, R$ 86.213.495 em emendas parlamentares. O levantamento considera os dados disponíveis no Portal da Transparência/CGU e compara o volume de recursos enviados, a quantidade de emendas apresentadas, o número de municípios contemplados e o percentual médio de execução dos recursos.

Entre os parlamentares, Noraldino Júnior aparece com o maior volume de recursos destinados. Ao todo, são R$ 34.031.981, distribuídos em 71 emendas para 38 municípios.

Delegada Sheila ocupa a segunda posição em volume de recursos, com R$ 27.061.981 destinados por meio de 81 emendas, contemplando 59 municípios.

Já o deputado Betão contabiliza R$ 25.119.533 em recursos destinados. Apesar de ter o menor valor total entre os três, é o parlamentar com o maior número de emendas, 186, e também o que alcançou o maior número de municípios, com 83 cidades atendidas.

Os números mostram diferentes estratégias de atuação parlamentar. Enquanto Noraldino Júnior concentra o maior volume financeiro, Betão distribui os recursos em um número maior de emendas e municípios. Já a Delegada Sheila pelo elevado índice de execução, indicando que a maior parte dos recursos destinados por suas emendas já foi efetivamente executada.

As emendas parlamentares são instrumentos utilizados pelos deputados para indicar a destinação de recursos do orçamento estadual a municípios, hospitais, entidades e demais instituições públicas ou filantrópicas. A execução dos valores depende do cumprimento de requisitos técnicos e administrativos por parte do Estado e das instituições beneficiadas.