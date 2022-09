Agência Brasil - Banner eleições 2022

A candidata do PCB à Presidência da República, Sofia Manzano, defendeu hoje (23) nas redes sociais uma reforma “estrutural profunda” do Judiciário e do Ministério Público, de forma a dar transparência a suas atividades, bem como para evitar que sirvam de “instrumento” de proteção dos ricos, e de punição aos pobres.

“O Judiciário brasileiro tem sido, ao longo dos tempos, um instrumento das classes dominantes para punir os pobres e proteger os ricos”, escreveu Sofia Manzano no Twitter. “Para reverter essa situação propomos uma reforma estrutural profunda de todo o Judiciário brasileiro (o que inclui necessariamente o Ministério Público), tanto do ponto de vista da legislação, quanto do controle social”, acrescentou.

Sofia defendeu “transparência sobre a atividade da Justiça e, especialmente, que os juízes nomeados para os tribunais regionais e superiores tenham mandato fixo sob controle social, ou seja: elegíveis e revogáveis pelo poder popular em sua respectiva jurisdição”.

