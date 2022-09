SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB) participará da Lide Brazil Conference New York, evento que ocorrerá nos dias 14 e 15 de novembro na cidade americana.

Temer fará a abertura da conferência, com o tema "O Brasil e o respeito à liberdade e à democracia". O evento é promovido pelo grupo Lide, fundado pelo ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB).

Participarão também seis ministros do Supremo Tribunal Federal ?Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso?, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Haverá ainda cerca de 200 empresários brasileiros e investidores norte-americanos, além de economistas e ex-ministros da área econômica.

O evento será uma das primeiras conferências a reunir grandes personalidades da política, economia e do mundo jurídico após a eleição presidencial de outubro.