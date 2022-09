SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Maisa Silva, 20, atraiu a atenção do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao manifestar seu apoio a ele nas redes sociais.

A interação entre eles começou com um post de Maisa no Twitter. "TBT para falar que o voto é secreto", ironizou ela, na legenda de uma foto em que aparece com um luxuoso look vermelho -cor 'oficial' do Partido dos Trabalhadores.

Pouco depois, Lula apareceu para responder e agradecer o apoio da ex-contratada do SBT. "Obrigado pela confiança, Maisa. Vamos juntos!", escreveu o político de 76 anos.

Empolgada ao ser notada por seu candidato, Maisa aproveitou para 'avisar' que é 'conterrânea' dele. "Lula, eu nasci em São Bernardo do Campo!", comentou a estrela teen, numa alusão ao fato de Lula ter vivido mais de 40 anos na cidade do interior paulista.

O político, por sua vez, também achou graça na coincidência e até brincou a respeito. "Primos!", 'constatou' ele.