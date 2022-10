- Haddad destaca em campanha medida de quando foi ministro da Educação

Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, destacou hoje (7) o processo de instalação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) na cidade de Guarulhos (SP), em 2007. Haddad lembrou a mobilização do município para receber a instituição de ensino quando ele era ministro da Educação.

“Guarulhos lutou muito por essa universidade. Teve muita mobilização do movimento social de Guarulhos para trazer a Unifesp para cá.”, disse na cidade da Região Metropolitana de São Paulo.

O candidato voltou a afirmar que, caso seja eleito governador, irá garantir na Constituição a autonomia universitária e vai também recuperar a credibilidade do ensino superior brasileiro. “Eu vou constitucionalizar justamente para prevenir as instituições de futuras ameaças ao ensino superior no Brasil”, disse. “Vamos contar com o conhecimento produzido por elas para recuperar o estado de São Paulo e o Brasil”, acrescentou.

