- Haddad defende ações para ajudar cidadãos em situação de rua

O candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, defendeu hoje (10) um conjunto de ações para acolher e auxiliar a população em situação de rua. Segundo o candidato, cada cidadão em situação de rua tem uma necessidade específica e o governo deve ter alternativas concretas para lidar com as diferentes situações apresentadas.

“Para cada situação, você vai oferecer soluções e vai pedir para os assistentes sociais, a comunidade e a sociedade civil que indiquem o melhor caminho para resolver o problema. O que não pode é entrar e sair governo e o estado não assumir essa responsabilidade”, disse Haddad, após visitar o padre Júlio Lancellotti, na paróquia São Miguel Arcanjo, na capital paulista.

Na proposta de governo, o candidato apresenta medidas como a criação de um fundo emergencial para combate à fome de pessoas em situação de vulnerabilidade, a previsão de cotas nos programas habitacionais, atendimento com locação social e auxílio aluguel até a requalificação profissional.

Tags:

agenda de candidato | Campanha eleitoral | Eleições | Eleições 2022 | Fernando Haddad | Política | São Paulo