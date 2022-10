- Haddad diz que vai ampliar uso de câmeras no uniforme de policiais

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou hoje (13) que irá ampliar o uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares (PM). De acordo com o candidato, a prática tem salvado a vida da população e dos policiais.

“Eu vou ampliar [o emprego das câmeras corporais]. A medida reduziu em mais de 80% a letalidade policial. A população está morrendo menos. Os policiais estão morrendo menos, graças a deus”, disse Haddad durante agenda realizada em Sorocaba, no interior do estado.

Segundo o candidato, a ampliação do uso das câmeras será uma das prioridades do seu programa de governo, caso eleito. Haddad disse ainda que irá implementar os Círculos de Segurança nas áreas com maior incidência de roubos e furtos, inicialmente na capital e na região da Grande São Paulo. Os círculos contam com uma base policial no centro; patrulhamento a pé e com bicicletas, em um primeiro perímetro; e motorizado, em um segundo.

Tags:

Campanha eleitoral | Eleições 2022 | Eleições Agenda de Candidato | Fernando Haddad | Política | São Paulo