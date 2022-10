Agência Brasil - Banner eleições 2022

O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje (14), na capital paulista, que irá priorizar em seu governo, caso seja eleito, a capacitação de jovens para o primeiro emprego. Ele afirmou que pretende oferecer ferramentas necessárias para que possam acessar o mercado de trabalho.

“Eu quero ver o jovem empregado, acessando as vagas do mercado de trabalho, principalmente no setor de alta tecnologia, onde hoje estão sobrando postos de trabalho. Os talentos precisam ser desenvolvidos”, destacou. “Você não pode ter jovem saindo do ensino médio com baixa proficiência em português e matemática. Eu estou muito preocupado com o futuro dos jovens”, acrescentou.

Técnicos no governo

O candidato voltou a dizer que, se eleito, o seu secretariado será técnico. “Estou dando pistas de como pode ser o meu secretariado porque o time que está montando o meu plano de governo é técnico. Se for eleito, vou montar um secretariado técnico e pessoas que estão trabalhando na construção do plano estarão comigo”, afirmou.

A assessoria de Tarcísio informou, no início da noite de hoje, que, devido a questões familiares, o candidato não terá agenda pública durante o fim de semana.

