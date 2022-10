SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e uma das mais conhecidas lideranças evangélicas do país, o missionário R. R. Soares tem um filho deputado federal apoiando cada um dos candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial.

David Soares (União-SP) segue o pai no apoio à reeleição presidencial. Já seu irmão Marcos Soares (União-RJ) está com Lula. Eles afirmam que meramente seguem a orientação partidária. O União Brasil liberou o voto de seus diretórios. Em São Paulo, o partido apoia o presidente e, no Rio, o petista.

R.R. Soares é aliado de Bolsonaro e também já recepcionou, em culto, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa o governo de São Paulo.

A Folha de S.Paulo mostrou que funcionários da RIT (Rede Internacional de Televisão), emissora a serviço de R.R. Soares, dizem ter recebido orientações para favorecer o governo de Bolsonaro na programação.

As denúncias chegaram ao Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e foram encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral.

