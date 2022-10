No próximo domingo (30), mais de 156 milhões de eleitores em todos os 5.570 municípios do país e em 181 localidades no exterior, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), poderão escolher os nomes que vão ocupar os cargos de presidente da República e governador em 12 estados do país. Nas outras 15 unidades da federação, a escolha foi definida no primeiro turno.

Segundo dados do TSE, 123.682.372 compareceram às urnas. Os votos válidos totalizaram 118.229.719. A abstenção representou 20,95% do total enquanto o votos nulos foram 3.487.874 (2,82% do total) e os votos em branco somaram 1.964.779 (1,59%). No total, foram apuradas 472.075 seções eleitorais.

A disputa para governador e vice-governador ocorre nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Confira os candidatos a governador nos 12 estados com disputa no segundo turno: