Antonio Augusto/Ascom/TSE - TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica

Observadores das eleições brasileiras acompanham hoje (1º), na capital paulista, atividades de auditoria do sistema eletrônico de votação e de preparação e realização da votação neste domingo (2).

Está em São Paulo a comitiva composta por diplomatas da Argentina e dos Estados Unidos, representantes do Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad (Iddeco) e da Universidade de São Paulo (USP), entre outros participantes.

O grupo cumpre agenda que envolve desde a participação dos procedimentos de véspera do pleito até a divulgação dos resultados.

Notícias relacionadas:

O grupo cumpre agenda que envolve desde a participação dos procedimentos de véspera do pleito até a divulgação dos resultados.

Às 12h30, a comitiva vai verificar a oficialização e emissão da zerésima dos sistemas. Às 15h15, haverá apresentação sobre o Sistema Eletrônico de Votação e demonstração das Urnas Eletrônicas.

Amanhã (2), o dia começa às 7h com o acompanhamento dos procedimentos do início da votação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é um dos colégios eleitorais. Será emitida a zerésima e a habilitação da urna eletrônica para os eleitores.

Às 9h, o grupo acompanha os trabalhos do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas no Centro Cultural São Paulo.

Em seguida, às 10h, eles irão observar, na Universidade Paulista (Unip), no bairro Paraíso, um local de votação e também do projeto-piloto do Teste de Integridade com biometria.

Eles seguem para a Escola Paulo Machado de Carvalho, no bairro Bela Vista, às 16h45, onde verificam o encerramento da votação. A partir das 17h20, eles retornam para o TRE-SP para aguardar a divulgação dos resultados.

Tags:

auditorias | Eleições 2022 | Observadores das eleições | Política | São Paulo | USP