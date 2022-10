Agência Brasil - Banner eleições 2022

Ao menos 10,21% (3.540.895) dos eleitores do estado de São Paulo têm mais de 70 anos de idade, motivo pelo qual o voto é facultativo. Mesmo assim, a aposentada de 74 anos, Valdomira Pereira Amorim, disse que apesar de não ser mais obrigada a votar e estar passando por problemas de saúde, fez questão de sair de casa para "ajudar o Brasil".

"Tem gente que fala que não precisa, mas eu venho, porque é muito importante exercer esse direito. Eu espero que as coisas melhorem, porque vejo crianças na rua, em barracos com as mães, passando fome, isso não é justo. Eu espero justiça social, que a segurança e a saúde melhorem e que não haja corrupção", disse.

Em todo o estado, o total de eleitores é de 34.667.793, que exercerão seu direito de voto em 10.853 locais de votação e 101.628 seções. Na capital paulista são 9.314.259 eleitores aptos a votar em uma das 26.356 seções eleitorais divididas em 2.049 locais de votação.

"Mas espero que o presidente possa trabalhar melhor questões de segurança publica, que hoje é um grande problema nos grandes centros, o desemprego, que precisa melhorar muito ainda, e fortalecer a política internacional, que nesse governo deixou muito a desejar", disse Ortiz.

O zootecnista Vitor Vernizzi, de 33 anos de idade, disse ser difícil sair do clichê de considerar necessárias melhorias na educação, e espera que haja um melhor gerenciamento dos recursos e ações do que o ocorrido nos últimos 3 anos com a pandemia. "Também espero que sejamos vistos com mais respeito fora do país", disse.

O engenheiro André Sigora, de 29 anos, resumiu seus desejos para o novo mandato de presidente da República, cobrando que o Brasil precisa de um governo que valorize a ciência, o meio ambiente, a educação, a tecnologia e a diversidade. "O Brasil precisa gerar emprego e cuidar da saúde das pessoas", disse depois de votar em uma seção eleitoral da Zona Oeste da cidade.

Aos 18 anos de idade, o estudante Lorenzo Moedim Esperante Gomes entende que todo brasileiro está muito preocupado com as questões ambientais, por isso ele espera grandes mudanças na gestão dos biomas, florestas e do Nordeste devido aos problemas causados pela seca. "Espero que o Brasil tenha uma boa relação internacional com os países, e que não deixe que usem nossos recursos naturais", disse.

