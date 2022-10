SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) teve um desempenho apenas um pouco melhor do que a média nacional em seu berço político, a cidade de Três Lagoas (MS), onde ela foi eleita prefeita duas vezes e governou entre 2005 e 2010.

Simone obteve 5,66% dos votos válidos na cidade de 125 mil habitantes, contra 4,2% em todo o país. A ligação do município com o agronegócio refletiu-se no desempenho de Jair Bolsonaro (PL), que conseguiu 52,67% dos votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 38,85%.

Já Ciro Gomes (PDT) teve 1,94% dos votos, enquanto a outra candidata presidencial sul-matogrossense, Soraya Thronicke (União Brasil), teve 0,34%.

Em entrevistas, Simone vem dando declarações de que terá dificuldades pessoais caso confirme seu apoio a Lula no segundo turno, justamente por morar numa região de forte apelo bolsonarista.