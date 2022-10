Agência Brasil - Banner eleições 2022

Neste último domingo (2), foi decidido quem ocupará os cargos eleitorais no Brasil a partir de 2024. Em Minas Gerais, foram 77 deputados estaduais e 53 federais que foram eleitos pela população mineira.

O deputado Nikolas Ferreira, foi quem levou o título de deputado mais votado do Brasil, com mais de um milhão de votos. Os deputados estaduais eleitos com domicílio em JF são Noraldino Júnior (PSC), Betão (PT), Delegada Sheila (PL) e Charles Santos (Republicanos). A médica Ana Pimentel (PT) e a Delegada Ione Barbosa (AVANTE) foram as únicas, em Juiz de Fora, a conquistarem a vaga para deputadas federais.

Romeu Zema (NOVO) foi reeleito e Cleitinho (PSC), conquistou a vaga para o Senado Federal. Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos.

Deputados Federais eleitos em MG



Nikolas Ferreira (PL) - 1.492.047

André Janones (AVANTE) - 238.967

Duda Salabert (PDT) - 208.332

Reginaldo Lopes (PT) - 196.760

Rogério Correia (PT) - 185.918

Diego Andrade (PSD) - 170.181

Fred Costa (PATRI) - 158.453

Zé Vitor (PL) - 152.748

Misael Varella (PSD) - 149.398

Rafael Simões (UNIÃO) - 144.924

Pinheirinho (PP) - 136.575

Paulo Guedes (PT) - 134.494

Odair Cunha (PT) - 129.146

Weliton Prado (PROS) - 126.214

Gilberto Abramo (REPUBLICANOS) - 123.370

Rodrigo de Castro (UNIÃO) - 122.819

Hercilio Coelho Diniz (MDB) - 122.819

Emidinho Madeira (PL) - 119.101

Greyce Elias (AVANTE) - 110.346

Luis Tibé (AVANTE) - 107. 523

Paulo Abi-Ackel (PSDB) - 105.383

Newton Cardoso Jr (MDB) - 103.056

Euclides Petterson (PSC) - 101.892

Célia Xakriabá (PSOL) - 101.154

Bruno Farias (AVANTE) - 97.246

Stéfano Aguiar (PSD) - 96.503

Dimas Fabiano (PP) - 96.395

Domingos Sávio (PL) - 90.236

Pedro Aihara (PATRIOTA) - 89.404

Patrus Ananias (PT) - 87.893

Zé Silva (SOLIDARIEDADE) - 86.042

Dandara (PT) - 86.034

Padre João (PT) - 85.718

Aécio Neves (PSDB) - 85.341

Dr. Frederico (PATRIOTA) - 84.771

Miguel ngelo (PT) - 84.173

Mauricio do Volei (PL) - 83.396

Delegado Marcelo Freitas (UNIÃO) - 82.894

Leonardo Monteiro (PT) - 81.008

Ana Paula Junqueira Leão (PP) - 77.990

Eros Biondini (PL) - 77.900

Igor Timo (PODE) - 74.465

Ana Pimentel (PT) - 72.698

Dr Mário Heringer (PDT) - 68.717

Lafayette Andrada (REPUBLICANOS) - 68.677

Luiz Fernando (PSD) - 68.677

Nely Aquino (PODE) - 66.866

Samuel Viana (PL) - 62.704

Junio Amaral (PL) - 59.297

Delegada Ione Barbosa (AVANTE) - 52.630

Lincoln Portela (PL) - 42.328

Rosângela Reis (PL) - 42.009

Marcelo Álvaro Antônio (PL) - 31.025

Deputados estaduais eleitos em MG



Bruno Engler (PL) - 637.412

Beatriz Cerqueira (PT) - 248.664

Cássio Soares (PSD) - 132.382

Antônio Carlos Arantes (PL) - 119.686

Mauro Tramonte (Republicanos) - 110.741

Arlen Santiago (Avante) - 107.236

Noraldino Júnior (PSC) - 104.552

Leandro Genaro (PSD) - 101.190

Fábio Avelar (Avante) - 99.317

Tadeuzinho (MDB) - 96.862

Tito Torres (PSD) - 96.811

Gustavo Valadares (PMN) - 96.714

Ulysses Gomes (PT) - 95.598

Eduardo Azevedo (PSC) - 92.624

Cristiano Silveira (PT) - 90.271

Gil Pereira (PSD) - 88.393

Neilando Pimenta (PSB) - 85.364

Dr. Jean Freire (PT) - 84.489

Delegado Christiano Xavier (PSD) - 83.535

Elismar Prado (Pros) - 83.344

Carlos Henrique (Republicanos) - 82.881

Ione Pinheiro (União Brasil) - 80.136

Mário Henrique Caixa (PV) - 76.360

Raul Belém (Cidadania) -76.329

Sargento Rodrigues (PL) - 76.039

João Magalhães (MDB) - 75.285

Doorgal Andrada (Patriota) - 73.338

Zé Guilherme (PP) - 72.376

Duarte (PSD) - 71.880

Bosco (Cidadania) - 70.807

Dr. Paulo (Patriota) - 70.569

Enes Cândido (PMN) - 70.472

Marquinho Lemos (PT) - 69.374

Leonídio Bouças (PSDB) - 69.355

Lohana (PV) - 67.178

Doutor Wilson Batista (PSD) - 66.481

Leninha (PT) - 65.864

Coronel Sandro (PL) - 65.173

Thiago Cota (PDT) - 64.944

Douglas Melo (PSD) - 64.170

João Vítor Xavier (Cidadania) - 62.597

Betão (PT) - 62.169

Charles Santos (Republicanos) - 61.727

Arnaldo (União Brasil) - 61.059

Alencar da Silveira Jr. (PDT) - 60.283

Rafael Martins (PSD) - 60.142

Lud Falcão (Podemos) - 59.381

Delegada Sheila (PL) - 58.003

Bim da Ambulância (Avante) - 57.217

Roberto Andrade (Patriota) - 54.120

Vitório Júnior (PP) - 53.135

Caporezzo (PL) - 52.168

Dr. Maurício (Novo) - 52.025

Zé Laviola (Novo) - 51.913

Andréia de Jesus (PT) - 51.120

Macaé Evaristo (PT) - 50.416

Luizinho (PT) - 47.644

Professor Cleiton (PV) - 47.184

Betinho Pinto Coelho (PV) - 45.113

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) - 44.885

Nayara Rocha (PP) - 44.619

Celinho Sintrocel (PCdoB) - 44.262

Bella Gonçalves (Psol) - 43.768

Ricardo Campos (PT) - 43.690

Gustavo Santana (PL) - 43.282

Leleco Pimentel (PT) - 43.143

Maria Clara Marra (DC) - 42.415

Alê Portela (PL) - 42.179

Grego (PMN) - 38.936

Coronel Henrique (PL) - 34.336

Adriano Alvarenga (PP) - 34.303

Oscar Teixeira (PP) - 34.442

Chiara Biondini (PP) - 34.126

Lucas Lasmar (Rede) - 34.092

Ana Paula Siqueira (Rede) - 33.621

Marli Ribeiro (PSC) - 31.340

Rodrigo Lopes (União Brasil) - 28.270

Senador por Minas Gerais

Cleitinho (PSC) 41,52% - 4.268.193

Governador por Minas Gerais

Romeu Zema (NOVO) 56,18% - 6.094.136

Tags:

Eleições 2022 | Minas Gerais