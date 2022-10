BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), manifestou nesta terça-feira (4) apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Correligionário do candidato à reeleição, o chefe do Executivo fluminense declarou que pretende fazer do RJ a "capital da vitória".

"Como eu sou do partido do presidente, eu sou apoiador do presidente. Vou me esforçar muito para o Rio de Janeiro ser a capital da vitória do presidente Bolsonaro", declarou Castro.

A declaração ocorreu hoje depois de um encontro entre os dois, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Bolsonaro afirmou ter a expectativa de que o Rio se torne, de fato, a "capital da reeleição". Ele destacou a parceria com o governador fluminense em pautas como o esforço do governo federal para, junto ao Congresso, reduzir o preço dos combustíveis.