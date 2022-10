SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A ausência de Gabriel Jesus na última convocação antes da Copa do Mundo do Qatar 2022 foi entendida por boa parte do público como um recado claro de que ele já estaria garantido no Mundial ao contrário dos demais chamados para a função. Jesus, no entanto, não faz parte do grupo que entendeu dessa maneira e teme ficar fora da lista final.

Brilhando em seu início no Arsenal nesta temporada e voltando a atuar como camisa 9 - posição que ainda não tem um dono na seleção -, Gabriel Jesus parecia nome certo na lista de Tite às vésperas da convocação. A ausência causou surpresa no público e foi um baque para o atleta.

A comissão técnica de Tite ligou para Gabriel Jesus pouco após a convocação, não antes, mas não garantiu a presença do atacante na lista final, nem deu indícios de que ele 'não precisa de mais testes' - como foi o entendimento geral diante da ausência.

Pelo contrário: a ligação foi para explicar que, naquele momento, a seleção preferia 'oportunizar' outros atletas, mas que Jesus segue na briga por uma vaga na Copa. Nos amistosos, Jesus viu de casa Richarlison brilhar com a camisa 9 e Pedro, tão pedido em terras brasileiras, também balançar as redes.

O desempenho da dupla aliado às palavras ditas pela comissão pelo telefone fizeram Gabriel Jesus ficar temeroso. A convocação de outros garantidos na Copa e titulares absolutos que não precisariam de mais testes fizeram o atacante do Arsenal não comprar a versão que foi entendida pela maioria do público.

A ausência de Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, seus companheiros de Arsenal que ainda têm chances de estarem na lista final, também colaborou para levantar mais dúvidas. Outro que ficou fora foi Philippe Coutinho, que não é um dos atletas com vaga carimbada no Qatar 2022.

Resta ao atacante do Arsenal ouvir o conselho de Tite e seguir trabalhando.

"É um conjunto. Tua performance e nosso acompanhamento trazem o jogador para cá, onde fazem enfrentamentos em alto nível e conseguimos ver o quanto a rapidez de raciocínio e execução acompanham em sintonia. Os treinos trazem isso, os jogos aqui, poucos ou muitos minutos, trazem isso, mas principalmente os jogos nos clubes. Eu sei o que o Pedro pode dar, o que o Richarlison dá. É o homem da última bola, da parede, que o Gabriel Jesus também tem, o Cunha está desenvolvendo", disse o técnico da seleção durante a data-Fifa.

Depois de marcar sete gols em cinco jogos de pré-temporada do Arsenal, Gabriel Jesus segue brilhando também nas partidas oficiais. Em oito partidas na Premier League, o atacante tem média de uma participação direta em gol por jogo: foram cinco tentos e três assistências.