SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz pornô e streamer Adriana Chechik, 30, revelou que estava grávida quando lesionou a coluna após pular em uma piscina de espuma. Ela não sabia da gravidez até ser internada no acidente e acabou perdendo o bebê.

Em sua primeira transmissão depois do ocorrido, no domingo (30), Adriana relembrou os momentos pelos quais passou. "Eu não me importo, todo mundo vai saber, mas eu estava grávida e eu não descobri até que eu estava no hospital", contou a streamer.

Ao falar o caso, ela também contou que a gravidez precisou ser interrompida durante sua internação.

"Não estou mais grávida por causa da cirurgia. Não pude ficar com o bebê. Mas meus hormônios também estão nas alturas por causa disso", adicionou ela.

Em 8 de outubro, ela participava da TwitchCon, na cidade de San Diego (EUA) quando pulou em uma piscina de espuma e quebrou a coluna. O evento era organizado pela Twitch, plataforma de transmissões ao vivo muito utilizada por jogadores.

Um vídeo compartilhado no Twitter mostra o momento do acidente.

Logo após o pulo, ela começou a se contorcer de dor e não conseguiu sair do lugar. Ela recebeu atendimento médico ainda durante o evento e foi levada para um hospital.

Adriana já havia lesionado a coluna antes de pular na piscina de espuma. No fim de 2021, ela revelou ter sofrido graves lesões durante as gravações de um filme para maiores de 18 anos.

A atriz pornô Adriana Chechik nasceu em 4 de novembro de 1991, na cidade de Downingtown, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Na adolescência, ela passou a trabalhar como stripper em Hallandale Beach, na Flórida, para ganhar seu próprio dinheiro e não depender de ninguém.

A experiência foi a porta de entrada para que, em 2013, ela decidisse se tornar uma atriz de entretenimento adulto.

Adriana Chechik tem inúmeras indicações e prêmios AVN Awards (Oscar do Pornô). Ela, por exemplo, já faturou os prêmios "Most Outrageous Sex Scene", "Best Transsexual Sex Scene", entre outros, em quase dez anos como atriz pornô.

Nas redes sociais, a artista tem são mais de 1,1 milhão de seguidores no Twitter e 3,8 milhões de fãs no Instagram. No Xvideos, maior site de conteúdos eróticos do mundo, seus trabalhos já ultrapassaram a marca de 2,8 bilhões de visualizações.