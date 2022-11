MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - Michelle Bolsonaro classificou como fake news um áudio de pouco mais de sete minutos atribuído a ela sobre o resultado das eleições no domingo (30), que confirmou a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por meio de seu perfil no Instagram, Michelle compartilhou o áudio para negar ser dela a voz que diz que a vitória de Lula "não foi uma surpresa" para ela, apesar de ter "lutado furiosamente" pela reeleição do marido.

"Confesso que o resultado das eleições não foi uma surpresa para mim, apesar de meu coração desejar outra coisa. Apesar de furiosamente ter lutado junto com todos, lutamos com as armas que a gente tinha, e é disso que temos que ter orgulho da nossa luta, que é termos nos posicionado, despertado o gigante, termos declarado que a nossa pátria é amada."

E o áudio continua. "Mas agora a gente tem que declarar que verás que um filho teu não foge à luta. Nós não podemos fugir à luta", diz a gravação.

No áudio supostamente fake, é dito que lutar não significa usar "armas físicas, mas espirituais". A gravação continua dizendo que a maioria dos eleitores brasileiros fizeram a "escolha errada" e "já estão colhendo" o fruto da vitória petista.

Em seguida, mente ao dizer que "de ontem para hoje vimos empresas sendo saqueadas, pessoas sendo roubadas, banheiros sendo invadidos pelo sexo oposto", e afirma ter sido "providência de Deus [a gente] não ter ganhado, porque esse povo jamais ganharia".

Michelle nega crise no casamento

Após o resultado das eleições, surgiram rumores de uma suposta crise no casamento de Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro, devido ao fato de os dois terem supostamente deixado de seguir no Instagram.

Posteriormente, Michelle negou os boatos de crise e afirmou que ela e Bolsonaro seguem "firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil".

"Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza'. Que Deus abençoe a nossa amada nação", completou.