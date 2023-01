RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para agradecer o trabalho da equipe de manutenção do Palácio do Planalto. Vários funcionários foram responsáveis pela arrumação da destruição do local após atos golpistas e de vandalismo no dia anterior.

"Muito obrigada a toda a equipe de manutenção do Palácio do Planalto, esses brasileiras e brasileiros dignos de serem chamados patriotas! Com o trabalho deles, a destruição promovida por vândalos sem qualquer respeito pelo nosso patrimônio e pelo nosso país já virou coisa do passado", escreveu.

Depois, a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um vídeo para mostrar a limpeza e reconstrução do Palácio. Ela também fez questão de ouvir os funcionários do local. Visivelmente emocionada, Janja continuou agradecendo: "A democracia não vai se curvar e nem o presidente Lula vai baixar a cabeça. Estamos aqui firmes, trabalhando. Quero parabenizar a equipe de manutenção aqui do Palácio do Planalto, que está deixando tudo um brinco. E seguimos trabalhando, o Brasil segue em reconstrução", afirmou no vídeo.

Por fim, a socióloga mandou um recado para os extremistas. "A baderna que se deu aqui ontem nunca mais vai se repetir na história do Brasil, isso vocês podem ter certeza", concluiu. Além do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, foram atacados o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).