BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão pela permanência de Gleisi Hoffmann na presidência do PT até 2025 foi formalizada durante reunião do Diretório Nacional do PT, nesta segunda-feira (13). O mandato se encerraria em novembro deste ano.

"Parabéns Gleisi, pelo seu trabalho como presidente deste partido. Você é uma mulher que me dá muito orgulho porque poucas vezes a gente teve uma pessoa com sua capacidade para presidir este partido. Que Deus te abençoe e que dê forças, e o que PT continue te apoiando por mais algum tempo", afirmou o presidente Lula (PT).

A medida está de acordo com o desejo do presidente. "O partido precisa dela livre e solta para dirigir o partido de esquerda mais importante da América Latina, o partido possivelmente mais democrático.", disse Lula no início de fevereiro.

À reportagem, interlocutores afirmam que, para o petista, a presença de Gleisi é mais valiosa à frente da sigla do que em ministérios. No período de transição, ela chegou a cotada para o Ministério do Planejamento e para assumir secretarias no Palácio do Planalto.

"Ela tem que trabalhar muito para costurar várias tendências que o nosso partido tem, e não é fácil. Ela faz isso com muita competência, e o papel que ela está exercendo hoje é tão ou mais importante do que qualquer outro cargo que possa ter no governo", afirmou Lula, no início de fevereiro.