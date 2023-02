Lançado nesta -feira (13) o Programa Diogo Sant’ana Pró-Catadoras e Catadores para a Reciclagem Popular teve como inspiração o advogado e professor que, em 2010, foi responsável pela ação no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência.

A pedido dos catadores, o programa recebeu o nome de Diogo Sant'ana, que faleceu em de 2020, aos 41 anos de idade, ao sofrer uma descarga elétrica após encostar em uma cerca energizada, em Florianópolis. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu ainda no local.

“Pessoas que têm um coração do tamanho do que o Diogo tinha não morrem nunca”, disse Lula em breve discurso. “O corpo vai embora, mas os ideais do Diogo estão perambulando aqui na cabeça de cada catador e catadora”, completou.

Hoje relançamos o Pró-catador homenageando Diogo Sant’ana. O Diogo não está mais entre nós, mas seus frutos estão. Uma pessoa que tinha o coração do tamanho do dele, não morre nunca. Companheiros catadores, quando pensarem em desistir, pensem no Diogo.



De acordo com a secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, Diogo Sant'Anna foi uma pessoa que "deu voz, dentro do Palácio do Planalto, para um segmento social que não está organizado, não tem representação política no Congresso Nacional".

"É um segmento social muito fragilizado e ele passou a ser uma voz dentro do Palácio do Planalto para que os direitos dos catadores fossem efetivados e se tornassem um segmento realmente presente e valorizado no processo da cadeia da reciclagem", explicou Fernanda.

Diogo foi advogado do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e o responsável pelo Marco Legal das Organizações Sociais. Fez doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e concluiu o mestrado em Administração Pública em Harvard, na Kennedy School of Government. Sant'Anna foi um dos idealizadores do dos Catadores, realizado desde 2003 com a presença do presidente Lula.

“O Diogo é um menino da periferia de São Paulo, da zona sul, que cresceu criado pela mãe solteira, que era professora de escola pública. Ele cresceu em uma casa de um quarto, que dividia com a mãe e com a avó. E essa infância, na periferia, foi uma coisa muito marcante na trajetória de quem ele viria a ser como homem e como gestor público, como ativista”, contou a diplomata Livia Sobota, viúva de Sant'Anna.

Histórico

O programa lançado é uma atualização do antigo Programa Pró-Catador, extinto em 2020. A proposta do programa é recolocar os catadores como atores centrais na cadeia de reaproveitamento de materiais recicláveis e reutilizáveis e realizar uma mudança no modelo atual de economia circular e logística reversa do país.

O Pró-Catador foi criado durante o segundo governo do presidente Lula, em 2010, e reunia ações de apoio a trabalhadores de baixa renda que se dedicavam a coletar materiais reutilizáveis e recicláveis. Em 2020, o programa foi extinto e, agora, com a recriação, será rebatizado.

