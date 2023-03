SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de economistas internacionais, o BNDES (Banco de Desenvolvimento Econômico e Social) fará na próxima semana um seminário sobre desenvolvimento sustentável.

O evento, que tem organização também da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), ocorre na segunda (20) e terça-feira (21) na sede do banco, no Rio de Janeiro.

Além de Haddad, que encerrará o seminário, participarão também o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o da Fiesp, Josué Gomes da Silva, entre outras autoridades.

De fora do país estão confirmadas as presenças de diversos economistas de renome, a maioria alinhados à esquerda e à defesa do Estado como indutor do crescimento, como a italiana Mariana Mazzucato e os americanos Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz e James Galbraith.

A presença de Haddad busca também mandar um sinal de entrosamento dele com Mercadante. O presidente do BNDES gerou especulações no início do ano de que estaria minando a autoridade do ministro ao anunciar que faria um evento para discutir o novo arcabouço fiscal.