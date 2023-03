BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que serão enviados 190 agentes da Força Nacional de Segurança Pública e 30 da Força de Intervenção Penitenciária para o Rio Grande do Norte.

A declaração foi feita depois da cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

"Esse número pode mudar daqui para a noite, dependendo de como for a dinâmica de hoje. [O objetivo] É fortalecer o trabalho nas penitenciárias, uma vez que nós sabemos que, lamentavelmente, quando há esses ciclos de violência urbana, isso está vinculado à questão penitenciária. É por isso que um dos eixos do Pronasci é exatamente em torno da questão penitenciária, porque é uma forma de proteger a sociedade", disse.

Após ataques criminosos em ao menos 14 cidades, a primeira parte da equipe da Força Nacional de Segurança chegou ao Rio Grande do Norte no início da madrugada desta quarta-feira (15), segundo informações do ministro.

"Destinamos 220 policiais para auxiliar as forças estaduais. E podemos ampliar até o quantitativo que se configurar necessário", afirmou Dino nas redes sociais.

A onda de violência começou na madrugada de terça-feira (14), com ônibus incendiados e prédios públicos depredados. Os ataques continuaram ao longo do dia.

De acordo com o governo do estado, a suspeita é que os ataques tenham sido coordenados pelo crime organizado como resposta a ações policiais recentes que culminaram na prisão e morte de criminosos e na apreensão de armas e drogas.

A governadora Fátima Bezerra (PT) cancelou a agenda de compromissos em Brasília e desembarcou no início da madrugada em Natal com a equipe da Força Nacional. O reforço na segurança foi pedido por ela ao Ministério da Justiça.

O primeiro avião da FAB (Força Aérea Nacional) pousou com 30 policiais militares a bordo. Um segundo avião, com mais 70 agentes, chegou logo depois.

Durante o evento, o governo Lula anuncia a entrega de 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha e implementação de 40 Casas da Mulher Brasileira, para vítimas de violência doméstica. O combate ao feminicídio é uma das principais bandeiras do governo Lula 3.

O Pronasci agora tem como objetivo fortalecer a repressão a crimes de gênero, como a Folha de S.Paulo antecipou.